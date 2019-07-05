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5 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 июля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:01
5 июля отмечают день Евсевия
5 июля отмечают день Евсевия
Фото: Pixabay

Сегодня, 5 июля, 186-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 179 дней. Именинники – Галактион, Зина, Юлиан. Чехия и Словакия на государственном уровне чтят День Кирилла и Мефодия и отмечают праздник славянской письменности. Алжир и Венесуэла празднуют День независимости, в Армении отмечают День Конституции, а в Аргентине – День детей.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 5 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 июля.

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5 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

В православной церкви 5 июля почитали память Евсевия, епископа Самосатского, который жил в 4 веке и прославился как защитник приверженцев православной веры, утвержденной в Никее на первом Вселенском соборе. Считалось, что это самый благоприятный период для чистки колодцев. Главная примета дня: дождь на Евсея – к богатому урожаю хлеба.

Говорят, что это день исцеления души и тела. Утром на Руси именно 5 июля отправлялись в лес для того, чтобы собрать целебных трав и заготовить немного веников для бани. Обычно веники старались вязать впрок. По традиции, в тот же вечер и отправлялись париться в бане, используя свежие веники – это, по приметам, сулило крепкое здоровье на весь год.

5 июля крестьяне могли повторно сеять редис. Отмечали, что у раннего картофеля появляются цветки. Также можно промыть побеги флоксов и роз. 

Приметы на 5 июля

  • Дождь идет днем – ждите хорошего урожая.
  • Жаркий день на Евсевия, 5 июля, – в декабре ударят морозы.
  • Месяц ярко мерцает на вечернем небе – примета того, что удастся собрать богатый урожай.
  • Если человек родился 5 июля, то ему покровительствует сосна, пихта и ель. Считается, что в трудную минуту нужно прийти в лес и обнять дерево-покровитель, попросив у него помощи – скоро удастся обрести душевное спокойствие.

5 июля: важные и интересные события в истории

1841 – англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

1946 – французский модельер Луи Риедр на показе в Париже впервые представил купальник-бикини.

1954 – вышел в эфир первый выпуск телевизионных новостей BBC. 

1954 – на студии Sun Records в Мемфисе (штат Тенесси) Элвис Пресли записал свой первый сингл с песней That's All Right (Mama). 

1962 – после 132 лет французского колониального господства и восьми лет вооруженной борьбы Алжир получил независимость.

1998 – на концерте Робби Уильямса в Лондоне зафиксирован рекордный уровень крика толпы – 126,3 децибела.

Кто родился 5 июля

1704 – Джек Бротон, английский боксер, сформулировал первые правила бокса и сам в течение 12 лет он удерживал звание лучшего боксера Англии.

1889 – Жан Кокто, французский режиссер ("Человеческий голос"), писатель, актер, художник, кинорежиссер ("Орфей").

1980 – Ева Грин, французская киноактриса.

1996 – родилась клонированная овца – Долли.

Напомним, когда Ивана Купала 2019 отмечается в Украине: дата праздника. Кроме этого, мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019.

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Источник: Сегодня
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