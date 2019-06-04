5 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 июня в истории
5 июня – 156-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 209 дней. Именинники – Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат. Всемирный день охраны окружающей среды, в Дании празднуют День Конституции, на Сейшельских островах – День освобождения.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 5 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 июня.
Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни
5 июня церковь отмечает День святого Леонтия. Считается, что в этот день нужно сеять огурцы и коноплю. Конопля у наших предков была незаменимым растением. Ее использовали для лечения различных болезней и облегчения тяжелых состояний. В народе говорят, что если конопляное масло дать роженице в начале родов, то роды пройдут быстро и гладко, а родовая деятельность будет активной. Конопляное масло также принимали и кормящие матери. Оно, как и фенхель, увеличивает количество молока и стимулирует лактацию.
- Огурцы, которые высадили на день Леонтия, лучше всего подходят для засола.
- Много оводов 5 июня – будет богатый урожай.
- Рябина цветет – примета того, что будет богатый урожай конопли.
- Трава по утру очень сильный аромат издает – значит, ждите дождя днем.
- Те, кто родился в этот день, будут очень богатыми и состоятельными.
- Сны, приснившиеся в ночь на 5 июня, сбываются в точности у тех, кто родился в этот день.
1783 – в городе Анноне братья Монгольфье запустили первый в мире воздушный шар.
1849 – Данию было провозглашено конституционной монархией.
1897 – в Петербурге начались работы по строительству крейсера Аврора.
1910 – в Киеве впервые поднялся в небо самолет отечественного производства. Конструктором и пилотом воздушного судна был профессор Киевской политехники Александр Кудашев.
1940 – в Соединенных Штатах Америки состоялась демонстрация первых автомобильных шин из синтетической резины.
1947 – госсекретарь США Джордж Маршалл перед слушателями Гарвардского университета произнес речь, в которой изложил ключевые принципы восстановления послевоенной Европы (план Маршалла).
1957 – атлетов перед соревнованиями начали проверять на употребление допинга.
1965 – Оксфордский университет предоставил Анне Ахматовой степень доктора литературы.
1966 – второй человек вышел в открытый космос, им стал астронавт Юджин Сернан.
1983 – масштабная авария на теплоходе "Александр Суворов", в которой погибло 176 человек.
2010 – Португалия приняла закон, которым разрешила заключать однополые браки.
1723 – британский философ Адам Смит.
1819 – английский астроном и математик Джон Куч Адамс. Выдающемуся ученому в 1845 году удалось предсказать существование планеты Нептун.
1898 – испанский поэт, прозаик и драматург, яркий деятель испанской культуры ХХ века Федерико Гарсиа Лорка.
1941 – украинский футболист и тренер Анатолий Кириллович Пузач.
1941 – актриса театра и кино польского происхождения Барбара Брыльска.
Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram