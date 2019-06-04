5 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 июня в истории

5 июня отмечаем День святого Леонтия Фото: Pixabay

5 июня – 156-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 209 дней. Именинники – Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат. Всемирный день охраны окружающей среды, в Дании празднуют День Конституции, на Сейшельских островах – День освобождения.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 5 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 июня.

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Какой праздник 5 июня, что можно и нельзя делать

5 июня церковь отмечает День святого Леонтия. Считается, что в этот день нужно сеять огурцы и коноплю. Конопля у наших предков была незаменимым растением. Ее использовали для лечения различных болезней и облегчения тяжелых состояний. В народе говорят, что если конопляное масло дать роженице в начале родов, то роды пройдут быстро и гладко, а родовая деятельность будет активной. Конопляное масло также принимали и кормящие матери. Оно, как и фенхель, увеличивает количество молока и стимулирует лактацию.

Народные приметы на 5 июня

Огурцы, которые высадили на день Леонтия, лучше всего подходят для засола.

Много оводов 5 июня – будет богатый урожай.

Рябина цветет – примета того, что будет богатый урожай конопли.

Трава по утру очень сильный аромат издает – значит, ждите дождя днем.

Те, кто родился в этот день, будут очень богатыми и состоятельными.

Сны, приснившиеся в ночь на 5 июня, сбываются в точности у тех, кто родился в этот день.

Важные и интересные события в истории 5 июня

1783 – в городе Анноне братья Монгольфье запустили первый в мире воздушный шар.

1849 – Данию было провозглашено конституционной монархией.

1897 – в Петербурге начались работы по строительству крейсера Аврора.

1910 – в Киеве впервые поднялся в небо самолет отечественного производства. Конструктором и пилотом воздушного судна был профессор Киевской политехники Александр Кудашев.

1940 – в Соединенных Штатах Америки состоялась демонстрация первых автомобильных шин из синтетической резины.

1947 – госсекретарь США Джордж Маршалл перед слушателями Гарвардского университета произнес речь, в которой изложил ключевые принципы восстановления послевоенной Европы (план Маршалла).

1957 – атлетов перед соревнованиями начали проверять на употребление допинга.

1965 – Оксфордский университет предоставил Анне Ахматовой степень доктора литературы.

1966 – второй человек вышел в открытый космос, им стал астронавт Юджин Сернан.

1983 – масштабная авария на теплоходе "Александр Суворов", в которой погибло 176 человек.

2010 – Португалия приняла закон, которым разрешила заключать однополые браки.

Кто родился 5 июня

1723 – британский философ Адам Смит.

1819 – английский астроном и математик Джон Куч Адамс. Выдающемуся ученому в 1845 году удалось предсказать существование планеты Нептун.

1898 – испанский поэт, прозаик и драматург, яркий деятель испанской культуры ХХ века Федерико Гарсиа Лорка.

1941 – украинский футболист и тренер Анатолий Кириллович Пузач.

1941 – актриса театра и кино польского происхождения Барбара Брыльска.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.

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