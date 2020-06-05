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5 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 июня в истории

Какой сегодня праздник, 5 июня? Всемирный день окружающей среды, День эколога – в России и Казахстане, Отдание праздника Вознесения Господня, день преподобной Евфросинии и обретение мощей святителя Леонтия – в православном календаре. Леонтий Огуречник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 июня.

5 июня: какой сегодня праздник
5 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) – установлен под эгидой ООН и нацелен на привлечение внимания людей к проблемам защиты и охраны окружающей среды.
  • Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) – был принят ООН в декабре 2017 года.
  • День эколога – в России и Казахстане отмечается профессиональный праздник защитников природы.
  • Дончод-хурал – буддийский праздник, посвященный трем главным событиям жизни Будды Шакьямуни: его Рождению, Просветлению и Уходу в Нирвану.

Какой сегодня праздник

5 июня православная церковь отмечает Отдание праздника Вознесения Господня. Также сегодня почитается память преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой, память преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского, а также обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

В народе 5 июня отмечается Леонтий Огуречник или Конопляник. В этот день сажали последние огурцы и сеяли коноплю, которая ценилась нашими предками в быту и медицине.

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Приметы на 5 июня

  • Много оводов на Леонтия Огуречника – будет урожай огурцов.
  • Если на Леонтия Огуречника цветет рябина, хорошо уродится конопля.
  • Если утром слышен сильный запах травы, днем будет дождь.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1910 – в Киеве проведен первый в России полет на отечественном самолете, созданном профессором Александром Кудашевым.
  • 1919 – в ходе украинско-польской войны началась Чертковская операция Украинской Галицкой Армии (УГА).

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  • 1945 – в Берлине подписана Декларация о поражении Германии.
  • 1947 – в Америке обнародована программа помощи послевоенной Европе "План Маршалла".
  • 1981 – в Америке открыт вирус иммунодефицита человека – СПИД.

Кто родился 5 июня

  • 1723 – Адам Смит, шотландский экономист и философ.
  • 1898 – Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.
  • 1941 – Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино.
  • 1956 – Кенни Джи, американский саксофонист.
  • 1971 – Марк Уолберг, американский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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