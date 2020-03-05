5 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 марта в истории
Какой сегодня праздник отмечают 5 марта 2020 года? Православные христиане отмечают день памяти Льва Катанского. Именины в этот день празднуют Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Николай, Сергей и Ярослав.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 5 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 марта.
5 марта – день памяти Льва Катанского. Он был христианским епископом и святителем. Жил в Сицилии в восьмом веке. Однако на Руси этот день назвали "Катышем", а все потому что сегодня последний раз можно было прокатиться с горки. При этом считалось, что тот, кто дальше всех проедет, тот продлит свое счастье.
Приметы на 5 марта
- Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели.
- Стаи галок и ворон летают высоко в небе – ждите снегопада.
- Снег прошел до 5 марта – год будет бедным и неурожайным.
- Если человек в этот день заболел, то болезнь будет проходить долго.
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Что нельзя делать 5 марта
- В этот день не давайте никаких обещаний, ведь скорее всего, вы не сможете их выполнить.
- Нельзя начинать ничего нового – это предвещает неудачу.
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Что можно делать 5 марта
- Если в этот день выкинуть старую обувь, то весь год вы будете жить в достатке.
- 1558 – медик Франсиско Фернандес был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов питания. Эта дата считается днем появления табака в Европе.
- 1792 – революционное правительство Франции закрыло университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране.
- 1844 – столицу Верхней и Нижней Канады перенесли из Кингстона в Монреаль.
- 1868 – в Англии был запатентован степлер.
- 1929 – создан Запорожский драматический театр.
- 1943 – первый полет совершил английский реактивный самолет Gloster Meteor.
- 1946 – Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, в которой сказал: "От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес". Началась "холодная война".
- 1966 – катастрофа английского Boeing 707 на горе Фудзи (Япония). Погибли 124 человека.
- 1979 – космический аппарат "Вояджер-1" достиг планеты Юпитер.
- 1989 – на телеканале Disney Channel состоялась премьера мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь".
- 2000 – английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.
- 1324 – Давид II, король Шотландии.
- 1512 – Герард Меркатор, фламандский картограф и географ.
- 1658 – Антуан Ломе де Ламот Кадильяк, французский колониальный администратор и военачальник, считающийся основателем города Детройт.
- 1685 – Георг Фридрих Гендель, немецкий и английский композитор и органист.
- 1830 – Этьен-Жюль Маре, французский физиолог и изобретатель, президент Французской академии наук.
- 1862 – Зигберт Тарраш, один из крупнейших шахматистов и теоретиков шахмат в истории.
- 1918 – Джеймс Тобин, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1981).
- 1934 – Даниэль Канеман, израильско-американский психолог, лауреат Нобелевской премии (2002).
- 1957 – Марк Эдвард Смит, английский певец, поэт и музыкант, фронтмен группы The Fall.
- 1974 – Ева Мендес, голливудская актриса.
- 1989 – Стерлинг Найт, американский актер, гитарист, комик и певец.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020-го в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.
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