5 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 марта в истории

Какой сегодня праздник отмечают 5 марта 2020 года? Православные христиане отмечают день памяти Льва Катанского. Именины в этот день празднуют Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Николай, Сергей и Ярослав.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 5 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 марта.

5 марта: какой праздник

5 марта – день памяти Льва Катанского. Он был христианским епископом и святителем. Жил в Сицилии в восьмом веке. Однако на Руси этот день назвали "Катышем", а все потому что сегодня последний раз можно было прокатиться с горки. При этом считалось, что тот, кто дальше всех проедет, тот продлит свое счастье.

5 марта – день памяти Льва Катанского Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Приметы на 5 марта

Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели.

Стаи галок и ворон летают высоко в небе – ждите снегопада.

Снег прошел до 5 марта – год будет бедным и неурожайным.

Если человек в этот день заболел, то болезнь будет проходить долго.

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Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Что нельзя делать 5 марта

В этот день не давайте никаких обещаний, ведь скорее всего, вы не сможете их выполнить.

Нельзя начинать ничего нового – это предвещает неудачу.

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Что можно делать 5 марта

Если в этот день выкинуть старую обувь, то весь год вы будете жить в достатке.

Интересные и важные события в Украине и мире

1558 – медик Франсиско Фернандес был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов питания. Эта дата считается днем появления табака в Европе.

1792 – революционное правительство Франции закрыло университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране.

1844 – столицу Верхней и Нижней Канады перенесли из Кингстона в Монреаль.

1868 – в Англии был запатентован степлер.

1929 – создан Запорожский драматический театр.

1943 – первый полет совершил английский реактивный самолет Gloster Meteor.

1946 – Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, в которой сказал: "От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес". Началась "холодная война".

1966 – катастрофа английского Boeing 707 на горе Фудзи (Япония). Погибли 124 человека.

1979 – космический аппарат "Вояджер-1" достиг планеты Юпитер.

1989 – на телеканале Disney Channel состоялась премьера мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь".

2000 – английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.

Кто родился 5 марта

1324 – Давид II, король Шотландии.

1512 – Герард Меркатор, фламандский картограф и географ.

1658 – Антуан Ломе де Ламот Кадильяк, французский колониальный администратор и военачальник, считающийся основателем города Детройт.

1685 – Георг Фридрих Гендель, немецкий и английский композитор и органист.

1830 – Этьен-Жюль Маре, французский физиолог и изобретатель, президент Французской академии наук.

1862 – Зигберт Тарраш, один из крупнейших шахматистов и теоретиков шахмат в истории.

1918 – Джеймс Тобин, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1981).

1934 – Даниэль Канеман, израильско-американский психолог, лауреат Нобелевской премии (2002).

1957 – Марк Эдвард Смит, английский певец, поэт и музыкант, фронтмен группы The Fall.

1974 – Ева Мендес, голливудская актриса.

1989 – Стерлинг Найт, американский актер, гитарист, комик и певец.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020-го в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

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