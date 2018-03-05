5 марта: какой сегодня праздник

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 5 марта в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 5 марта.

Ранее мы писали о выходных днях на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.

Какой праздник 5 марта

64-й день года по григорианскому календарю – до окончания года остался 301 день. Именинники – Агафон, Корней, Лев, Садко.

Интересные события 5 марта

5 марта 1558 – это условная дата считается днем появления табака в Европе.

Медик Франсиско Фернандес был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов питания.

1868 год – в Англии запатентован степлер.

1901-й – в "Церковных ведомостях" объявлено об отлучении Льва Толстого от Русской православной церкви.

В 1918 году Центральная Рада приняла закон об административном статусе Киева как столицы УНР.

В 1939-м – Киевскому университету присвоено имя Тараса Шевченко.

В 1946-м Уинстон Черчилль использовал словосочетание "Железный Занавес" в своей речи в Фултоне.

В 1960 году фотограф Альберто Корда сделал известную фотографию латиноамериканского повстанца Эрнесто Че Гевары и не получил за нее ни цента гонорара.

Кто родился 5 марта

В 1827 году родился Леонид Глебов, украинский поэт ("Печаль"), баснописец ( "Волк и ягненок", "Общество", "Тришкин кафтан").

В 1903 году родилась Наталья Забила, украинская писательница ("Родственники"), поэтесса ("Дальний край", "Трояновы дети"), переводчик.

В 1908 году родился Рекс (Реджинальд Кэрри) Гаррисон, американский актер, лауреат премии "Оскар" ("Моя прекрасная леди", "Клеопатра", "Доктор Дулитл").

В 1922 – году родился Пьер Паоло Пазолини, итальянский писатель ("Отчаянные", "Жестокая жизнь", "Теорема"), сценарист, кинорежиссер, "Мама Рома", "Птицы большие и маленькие", "Евангелие от Матфея", "120 дней Содома").

В 1936 году родился Владимир Маслаченко, российский футболист ("Спартак" Москва), спортивный комментатор, журналист.

В 1952 году родился Алан Кларк, английский рок-музыкант (Dire Straits).

В 1958 году родился Владимир Бессонов, украинский футболист, вице-чемпион Европы (1988), бронзовый призер Олимпиады (1980).

В 1961 году родился Елена Яковлева, российская киноактриса украинского происхождения ("Каменская", "Петербургские тайны", "Ретро вдвоем", "Черный квадрат", "Интердевочка", "Мать Иисуса", "Свинец").

В 1970 году родился Джон Фрушиант, американский рок-музыкант (Red Hot Chili Peppers).

В 1974 году родился Мендес, американская актриса ("Тренировочный день", "Метод Хитча", "Двойной форсаж", "Однажды в Мексике").

Напомним, Великий пост 2018: что нельзя делать.

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