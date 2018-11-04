5 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 ноября в истории

Приметы на 5 ноября. Фото: pixabay

5 ноября - 309-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 56 дней. Именины - Александр, Афанасий, Владимир, Иван, Игнат, Николай, Максим, Петр, Яков. Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 5 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 ноября.

Какой православный праздник 5 ноября – что нельзя делать

5 ноября в церкви почитают память Иакова Младшего – одного из 70 апостолов, которого прозвали "братом Господним". Версий происхождения данного прозвища достаточно много. Наиболее распространена та, согласно которой Иаков, на самом деле, был двоюродным братом Иисуса. Также говорили, что он приходился сыном Иосифу и родился еще до того момента, как тот обручился с Марией. Предание гласит, что в земной жизни Иаков сначала не признавал Иисуса Спасителем, но только после смерти и воскресения Христа изменил свое мнение.

Народные приметы на 5 ноября

Если град 5 ноября пошел, либо мелкая крупица видна – 22 ноября придет самая настоящая зима.

Много снега выпало, и он не растаял – зима будет теплой, а в следующем году можно будет ожидать хорошего урожая.

Нужно обязательно 5 ноября выйти в поле и осмотреть его, разложить куски пирога или хлеба для птиц – это позволит привлечь удачу.

Если человек родился 5 ноября, то его талисманом является хризоправ.

Если к этому дню парень с долгами не рассчитается, то в следующем году, согласно приметам, точно не женится.

Дождь идет 5 ноября – год будет урожайным.

Большой грех – отправиться в путь на повозке с одной оглоблей.

Обязательно нужно подумать в этот день о будущем урожае, поскольку именно сейчас мысли материальны.

Если дров много нарубить – по приметам, в доме будет тепло и уютно.

Чем больше меда съешь – тем больше его соберешь в следующем году.

Поручаться за посторонних людей в этот день нельзя – плохой знак.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 ноября

В 1935 году - в Киеве открылось регулярное троллейбусное движение.

1963 – открыты станции Киевского метрополитена "Политехнический институт" и Завод "Большевик" (теперь "Шулявская").

2008 – Барак Обама побеждает в первом этапе выборов.

Кто родился 5 ноября

В 1913 году родилась Вивьен Ли, английская актриса театра и кино.

1934 – Кира Муратова, кинорежиссер, народная артистка Украины.

1938 – Джо Дассен, французский певец, композитор и музыкант.

1952 - Олег Блохин, украинский футболист, лучший футболист Европы 1975 года.

1958 – Роберт Патрик, американский актер.

1960 – Тильда Суинтон, британская киноактриса.

1968 – Сэм Рокуэлл, американский актер, лауреат премии "Оскар".

1981 – Ксения Собчак, российская телеведущая и общественный деятель.

Напомним, в октябре 2018 года 24 числа наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.