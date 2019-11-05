5 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 ноября в истории
5 ноября – 309-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 56 дней. Именинники – Владимир, Елисей, Игнат, Ксения, Максим, Николай, Александр, Яков. По народному календарю сегодня отмечают день апостола Якова.
Всемирный день распространения информации о проблеме цунами – дату установили резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2015 года по инициативе представителей Японии.
День алии в Израиле – в июне 2016 года парламент Израиля принял закон об учреждении в стране нового национального праздника – Дня алии. Переводящееся с иврита дословно как "восхождение", "возвышение" или "подъём", слово "алия" превратилось в термин, обозначающий репатриацию евреев в Израиль. До 1948 года под алей подразумевается возвращение евреев в страну Израиля, а после – в государство Израиль.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 5 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 ноября.
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По народному календарю сегодня – день апостола Якова. Считалось, что до 5 ноября нужно завершить работы по заготовке дров, тогда всю зиму в доме будет тепло. Также на Якова люди проводили "пчелиные игры" – ели мед и подражали жужжанию пчел. Крестьяне верили, что это поможет собрать достойный урожай меда в следующем году.
Кроме этого 5 ноября ломали на части пирог, который остался от празднования Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, и разбрасывали эти куски по земле. Это нужно было для того, чтобы задобрить землю, что гарантировало хороший урожай в следующем году.
Народные приметы на 5 ноября
- Град на Якова – 22 ноября придет настоящая зима.
- Много снега выпало 5 ноября – зима будет теплой.
- Дождь 5 ноября – год будет урожайным.
- 1913 – Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Французской республикой объявила войну Османской империи.
- 1935 – появилась настольная игра "Монополия".
- 1940 – демократа Франклина Рузвельта впервые в истории США избрали президентом на третий срок.
- 1953 – в Киеве открыт мост Патона через Днепр.
- 1968 – Василий Жмыхов прибегнул на Крещатике к самосожжению в знак протеста против колониального положения Украинской ССР и оккупации Чехословацкой Социалистической Республики.
- 2000 – поражение Гарри Каспарова в Лондоне в шахматном матче между ним и Владимиром Крамником, который стал новым чемпионом мира по версии Профессиональной шахматной федерации.
- 1913 – британская актриса – одна из самых красивых актрис своего времени, лауреат "Оскара" Вивьен Ли.
- 1919 – украинский писатель Виктор Миняйло.
- 1934 – народная артистка Украины, режиссер Кира Муратова.
- 1938 – французский исполнитель Джо Дассен.
- 1952 – украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин.
- 1963 – французский футболист, обладатель "Золотого мяча" как лучший футболист Европы (1991 год) Жан-Пьер Папен.
- 1968 – американский актер Сэм Рокуэлл.
Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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