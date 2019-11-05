5 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 ноября в истории

5 ноября отмечаем день апостола Якова Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

5 ноября – 309-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 56 дней. Именинники – Владимир, Елисей, Игнат, Ксения, Максим, Николай, Александр, Яков. По народному календарю сегодня отмечают день апостола Якова.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами – дату установили резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2015 года по инициативе представителей Японии.

День алии в Израиле – в июне 2016 года парламент Израиля принял закон об учреждении в стране нового национального праздника – Дня алии. Переводящееся с иврита дословно как "восхождение", "возвышение" или "подъём", слово "алия" превратилось в термин, обозначающий репатриацию евреев в Израиль. До 1948 года под алей подразумевается возвращение евреев в страну Израиля, а после – в государство Израиль.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 5 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 ноября.

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Какой праздник 5 ноября, как провести день

По народному календарю сегодня – день апостола Якова. Считалось, что до 5 ноября нужно завершить работы по заготовке дров, тогда всю зиму в доме будет тепло. Также на Якова люди проводили "пчелиные игры" – ели мед и подражали жужжанию пчел. Крестьяне верили, что это поможет собрать достойный урожай меда в следующем году.

Кроме этого 5 ноября ломали на части пирог, который остался от празднования Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, и разбрасывали эти куски по земле. Это нужно было для того, чтобы задобрить землю, что гарантировало хороший урожай в следующем году.

Народные приметы на 5 ноября

Град на Якова – 22 ноября придет настоящая зима.

Много снега выпало 5 ноября – зима будет теплой.

Дождь 5 ноября – год будет урожайным.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 ноября

1913 – Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Французской республикой объявила войну Османской империи.

1935 – появилась настольная игра "Монополия".

1940 – демократа Франклина Рузвельта впервые в истории США избрали президентом на третий срок.

1953 – в Киеве открыт мост Патона через Днепр.

1968 – Василий Жмыхов прибегнул на Крещатике к самосожжению в знак протеста против колониального положения Украинской ССР и оккупации Чехословацкой Социалистической Республики.

2000 – поражение Гарри Каспарова в Лондоне в шахматном матче между ним и Владимиром Крамником, который стал новым чемпионом мира по версии Профессиональной шахматной федерации.

Кто родился 5 ноября

1913 – британская актриса – одна из самых красивых актрис своего времени, лауреат "Оскара" Вивьен Ли.

1919 – украинский писатель Виктор Миняйло.

1934 – народная артистка Украины, режиссер Кира Муратова.

1938 – французский исполнитель Джо Дассен.

1952 – украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин.

1963 – французский футболист, обладатель "Золотого мяча" как лучший футболист Европы (1991 год) Жан-Пьер Папен.

1968 – американский актер Сэм Рокуэлл.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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