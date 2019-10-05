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5 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
5 октября отмечаем день День Фоки или Иона Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
5 октября отмечаем день День Фоки или Иона
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

5 октября – 278-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 87 дней. Именинники – Аполлинарий, Макар, Петр, Федор и Феофан. Всемирный день учителя, Всемирный день шествия, в Вануату отмечают День конституции, в Португалии – День провозглашения республики.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 5 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой сегодня праздник 5 октября и что нельзя делать

5 октября по народному календарю – День Фоки или Иона. Этот день считался крестьянами несчастным, потому что обычно 5 октября дул сильный ветер. Люди были убеждены, что он способен принести всевозможные проблемы: болезни, как для людей, так и для скота, несчастье и нечистую силу.

Чтобы предотвратить это, 5 октября жгли старые веники, разрушали муравейники и проклинали ветер, ударяя кнутом о землю.

Приметы на 5 октября

  • Листья с березы еще не опали – снег будет поздно.
  • Шишек мало на сосне – к теплой зиме.
  • Летает много паутины – осень будет теплой.

5 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1502 – Христофор Колумб открыл территорию, известную сегодня как Коста-Рика.
  • 1594 – начало антифеодального народного восстания под руководством Северина Наливайко.
  • 1880 – запатентована первая шариковая ручка.
  • 1919 – итальянский автогонщик Энцо Феррари дебютировал на профессиональных авто гонках.
  • 1931 – американцы Клайд Пангборн и Хью Херндон завершили первый в мире беспосадочный перелет через Тихий океан.
  • 1933 – режиссера Леся Курбаса освободили из харьковского театра "Березиль" за "национализм".
  • 1962 – выпущен первый сингл группы Битлз – "Love Me Do".
  • 1974 – американец Дэвид Кунст завершил первое в мире пешее кругосветное путешествие.

Кто родился 5 октября

  • 1882 – американский ученый-ракетостроитель Роберт Годар, которому первому удалось запустить ракету на жидком топливе.
  • 1902 – основатель сети ресторанов "Макдональдс" Рэй Крок.
  • 1909 – украинский поэт, прозаик Богдан-Игорь Антоныч.
  • 1930 – первый украинский космонавт Павел Попович.
  • 1936 – чешский политик, президент демократической Чехии Вацлав Гавел.
  • 1975 – американская актриса Кейт Уинслет.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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