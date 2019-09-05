5 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 сентября в истории

5 сентября отмечаем день святого Луппа Фото: Pixabay

Сегодня, 5 сентября, 248-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 117 дней. Именинники – Евтихий и Ириней. 5 сентября в мире отмечают Международный день благотворительности. Эта дата для празднования выбрана не случайно, ведь именно 5 сентября 1979 скончалась известная на весь мир благодетельница – мать Тереза ​​Калькуттская. Сегодня это праздник призван привлечь внимание человечества к деятельности благотворительных организаций и к условиям жизни людей, нуждающихся в помощи.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 5 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 сентября.

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5 сентября: какой праздник и как провести этот день

В церкви 5 сентября почитают память святого Луппа Солунского. В народе Луппа называли Брусничником, ведь именно в это время созревает брусника и клюква. Крестьяне отправлялись на сбор ягод, которые имели целебные свойства и помогали бороться со множеством болезней. Преимущественно это была работа для женщин и детей, ведь мужчины 5 сентября работали на сборе овса. Кстати, по степени зрелости брусники определяли время, когда можно косить овес – если ягода созрела полностью, то время собирать урожай.

Приметы на 5 сентября

Если 5 сентября нет утренних заморозков, то и весь сентябрь будет теплым.

Если на Лупа журавли летят тихо и быстро, скоро будет непогода.

Если журавли летят низко – зима будет теплой.

5 сентября: важные и интересные события в Украине и мире

1698 – Петр I установил налог на ношение бороды.

1958 – в Америке компания "Ampex" представила первый в мире цветной видеомагнитофон.

1967 – крымские татары амнистированы, но без права возвращения в Крым.

1977 – НАСА запустила к Юпитеру и Сатурну автоматическую межпланетную станцию "Вояджер-1″.

1982 – проведен первый космический телемост "Москва-Лос-Анджелес".

1905 – подписан Портсмутский договор, которым официально закончено русско-японскую войну.

1958 – в США вышел роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго".

2014 – подписан первые Минские договоренности о прекращении огня на Донбассе.

Кто родился 5 сентября

1735 – немецкий композитор Иоганн Христиан Бах.

1817 – русский прозаик Алексей Толстой.

1870 – украинский военный и политический деятель Владимир Сикевич.

1946 – лидер британской группы Queen Фредди Меркьюри.

1964 – украинский режиссер документальных и художественных фильмов Сергей Лозница.

1976 – украинская гимнастка Татьяна Гуцу.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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