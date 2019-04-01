55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Девочка появилась на свет абсолютно здоровой

Британка в 55 лет родила ребенка для дочери Фото: Evie Smith

55-летняя жительница Великобритании по имени Эмма Майлс стала суррогатной матерью для бесплодной дочери. Женщина узнала, что ее дочь Трэйси Смит не сможет забеременеть, когда той исполнилось 15 лет.

"С того дня, как я узнала про диагноз, мама пообещала сделать все возможное, чтобы помочь мне. Я знала, что однажды она выносит моего ребенка", — рассказывает Трэйси в комментарии изданию Daily Mail. В 2016 году британка обручилась с мужчиной по имени Адам и всерьез задумалась о материнстве. Она попросила Эмму стать для нее суррогатной матерью, и та охотно согласилась. В рамках подготовки к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщине пришлось похудеть на 38 килограммов и некоторое время принимать гормональные таблетки.

Врачи успешно перенесли оплодотворенные яйцеклетки в организм Эммы, и при помощи кесарева сечения 16 января текущего года на свет появилась Эви Сиан Эмма Смит. Девочка родилась абсолютно здоровой. На данный момент Адам и Трэйси занимаются процедурой по удочерению новорожденной.

Напомним, женщина одновременно родила от двух разных мужчин. Кроме этого, в роддоме США одновременно забеременели девять медсестер. Ранее мы также писали о китаянке, которая долгое время не могла забеременеть, а позже пережила двойные роды в течение шести дней, произведя на свет троих детей.

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