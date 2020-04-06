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6 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58

Какой сегодня, 6 апреля 2020 года, праздник? Всемирный день настольного тенниса и Международный день спорта на благо развития и мира. В народном календаре 6 апреля – день Якова и Захара. Именины сегодня отмечают: Артем, Захар, Петр и Яков.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 6 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 апреля.

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  • Международный день спорта на благо развития и мира. 6 апреля жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, начиная с 10-километровых забегов и марафонов и включая групповые спортивные игры, велосипедные гонки и образовательные мероприятия.
  • Всемирный день настольного тенниса – молодой праздник, впервые отмечался 6 апреля 2015 года. Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила Международная Федерация настольного тенниса с целью популяризации данного вида спорта.

Какой сегодня праздник 6 апреля: что нельзя делать

  • В народном календаре 6 апреля – день Якова и Захара. Люди в этот день несли в церковь семена, считалось, что освященные семена могут дать хороший урожай.

Приметы на 6 апреля

  • Если ночью не слишком холодно, то весна будет ранней.
  • Теплая ночь – примета того, что весна быстро придет.
  • Снег растаял до Благовещения – значит, в этом году снегопадов больше не будет.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

  • Потеплело на улице – жди морозов. Однако они долго не продержатся, и очень скоро наступит лето.
  • Сон с 5 на 6 апреля не сбывается.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1199 – во время войны с Францией погиб Ричард Львиное Сердце, английский король.
  • 1320 – духовенством и баронами Шотландии во главе с аббатом Арбротского монастыря подписана Арбротская декларация, подтверждавшая независимость Шотландии.
  • 1327 – в церкви Святой Клары в Авиньоне итальянский поэт Франческо Петрарка впервые повстречал Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Потом он десятки лет воспевал ее в своих сонетах.
  • 1712 – началось Нью-Йоркское восстание рабов.
  • 1748 – обнаружены руины Помпей (Италия).
  • 1776 – война за независимость США: произошел бой у Блок-Айленд.
  • 1814 – отречение Наполеона I от престола и восстановление династии Бурбонов.
  • 1897 – в Занзибаре запрещено рабство.
  • 1938 – ученый-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен – тефлон.
  • 1972 – запуск искусственного спутника Земли "Космос-484" с целью изучения солнечного и космического излучений.
  • 1973 – запуск американской автоматической межпланетной станции "Пионер-11" в сторону планеты Сатурн.
  • 1984 – население Кокосовых островов проголосовало за полное присоединение к Австралии.
  • 1985 – американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.

Кто родился 6 апреля

  • 1670 – Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм.
  • 1810 – Филип Генри Госсе, английский натуралист, изобретатель аквариума.
  • 1826 – Гюстав Моро, французский художник-символист (автор картин "Эдип и Сфинкс", "Юпитер").
  • 1890 – Антон Фоккер, голландский авиаконструктор и авиапромышленник.
  • 1892 – Дональд Уиллс Дуглас–старший, американский авиаконструктор, создатель пассажирских, грузовых и боевых самолетов.
  • 1911 – Феодор Феликс Конрад Линен, немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1964).

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  • 1920 – Эдмонд Фишер, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1992).
  • 1928 – Джеймс Дьюи Уотсон, американский биохимик, совместно с Фрэнсисом Криком расшифровавший структуру ДНК, один из основоположников молекулярной биологии, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1962).
  • 1942 – Бэрри Левинсон, американский сценарист и режиссер фильмов "Человек дождя", "Доброе утро" и др.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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