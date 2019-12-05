6 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

В православной церкви 6 декабря празднуют Митрофанов день

6 декабря отмечаем День Вооруженных сил Украины 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

6 декабря отмечаем праздник День Вооруженных сил Украины 2019. Западные христиане празднуют День святого Николая. Кроме этого, 5 декабря – День независимости Финляндии, День Конституции в Испании и День прокуратуры Республики Казахстан. Именины – Борис, Александр, Алексей, Григорий, Митрофан, Федор.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 6 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 декабря.

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День Вооруженных сил Украины – национальный воинский профессиональный праздник, всех военнослужащих Вооруженных сил Украины, который отмечается на Украине ежегодно 6 декабря. Дата была выбрана не случайно, она была приурочена ко дню принятия Закона "О Вооруженных силах Украины" 6 декабря 1991 года.

Какой праздник 6 декабря – День Вооруженных сил Украины

6 декабря 2019 года чествуют память святого Митрофана, который был причислен к лику святых. Он увеличил количество храмов и монастырей, занимался благотворительностью, помогал обездоленным и нищим. На Митрофанов день устраивали народные гуляния с катанием на санях, играми и застольями.

Народные приметы 6 декабря

Ясный месяц предвещает метель зимой.

Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.

Вокруг луны заметно розовые и тусклые кольца – признак того, что скоро будут трескучие морозы.

Совпали облака в одну кучу – ждите непогоды.

Что нельзя делать 6 декабря

Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 декабря

1492 – первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.

1869 – в Южной Африке открыты кимберлитовые трубки, залежи алмазов. В настоящее время регион обеспечивает 50 % мировой добычи алмазов.

1877 – вышел первый номер газеты The Washington Post.

1917 –в порту Галифакса взорвался корабль, нагруженный боеприпасами. Около 2000 человек погибли.

1989 – расстрел в политехническом институте Монреаля. Погибли 15 человек, включая стрелка. Еще 14 человек получили ранения.

1991 – Образованы Вооруженные силы Украины.

1997 – Военно-транспортный самолет Ан-124 ВВС России упал на жилой дом в Иркутске. Погибли 72 человека.

2000 – открыт Ливерморий – химический элемент с атомным номером 116.

Кто родился 6 декабря

1913 – Николай Амосов, советский и украинский кардиохирург, ученый-медик.

1957 – Михаил Евдокимов, артист эстрады, юморист, киноактер "Не валяй дурака", "Старые клячи".

1958 – Александр Балуев, актер театра и кино "Спецназ", "Инди".

1967 – Джадд Апатоу, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер "Сорокалетний девственник", "Суперперцы".

1970 – Ульф Экберг, шведский музыкант, один из основателей и участник группы Ace of Base.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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