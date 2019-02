6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраля христиане чтят память двух святых угодниц

Сегодня - 6 февраля Фото: pixabay

Сегодня 37-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 328 дней. Именинники – Анастасий, Герасим, Иван, Ксения, Оксана, Александр, Тимофей.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 6 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 февраля.

6 февраля: какой сегодня праздник

6 февраля православный мир чтит память двух святых угодниц, носивших одинаковое имя Ксения (Аксинья). Первая Ксения Римляныня (в миру Евсения), жившая в V веке в семье знатного римского сенатора, уйдя из родительского дома, чтобы избежать противного ее христианским убеждениям брака, основала женский монастырь, прославившись великой святостью, благочестием и милосердием.

Другая Ксения, которую чтят 6 февраля, это Ксения Петербуржская. Ее имя связано с самым тяжелым, но и с самым высоким видом подвижничества – юродством Христа ради, то есть "добровольно избранным особым путем спасения, исполненного истинной мудростью при кажущемся безумии".

Народные приметы на 6 февраля

Солнечный день – хорошая весна.

Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.

Вьюга кружит на Аксинью – примета того, что будет дефицит корма для скота.

Облака на светлом небе видны – быть краснопогодью.

Если хлеб подешевел – год будет урожайным.

На ночь клали на стол немного ржи, чтобы узнать, каким будет урожай.

Утром смотрели: если зерна прибавилось – это хороший знак.

В старину 6 февраля было принято гадать о будущих ценах на зерно.

Пекли хлеб, а потом взвешивали его вечером и на следующее утро.

Если утром хлеб был тяжелее, то зерно подорожает.

Если вес оставался прежним, то считалось, что цена не изменится.

И, конечно, если вес уменьшился, значит, хлеб тоже будет дешевым.

Какая погода стоит на Аксинью, такой и будет весна.

События в Украине и мире 6 февраля

1928 – в Нью-Йорк прибыла женщина, которая называла себя Анастасией Чайковской и утверждала, что она дочь последнего российского императора Николая II.

1958 – был создан Союз кинематографистов Украины.

1971 – в ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард продемонстрировал удар по мячику от гольфа.

1985 – Стив Возняк, соучредитель компании Apple Computer, создал свой первый компьютер.

Кто родился 6 февраля

1313 – Джованни Боккаччо, итальянский писатель ("Декамерон", "Ворон").

1912 – родилась Ева Браун, жена Адольфа Гитлера; вышла замуж за фюрером за день до того, как они вместе покончили жизнь самоубийством.

1945 – родился Боб Марли (Роберт Неста), композитор, певец в стиле регги ( "Get Up, Stand Up", "No Woman No Cry", "I Shot the Sheriff").

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram