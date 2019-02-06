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6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраля христиане чтят память двух святых угодниц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:54
Сегодня - 6 февраля Фото: pixabay
Сегодня - 6 февраля
Фото: pixabay

Сегодня 37-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 328 дней. Именинники – Анастасий, Герасим, Иван, Ксения, Оксана, Александр, Тимофей.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 6 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 февраля.

6 февраля: какой сегодня праздник

6 февраля православный мир чтит память двух святых угодниц, носивших одинаковое имя Ксения (Аксинья). Первая Ксения Римляныня (в миру Евсения), жившая в V веке в семье знатного римского сенатора, уйдя из родительского дома, чтобы избежать противного ее христианским убеждениям брака, основала женский монастырь, прославившись великой святостью, благочестием и милосердием.

Другая Ксения, которую чтят 6 февраля, это Ксения Петербуржская. Ее имя связано с самым тяжелым, но и с самым высоким видом подвижничества – юродством Христа ради, то есть "добровольно избранным особым путем спасения, исполненного истинной мудростью при кажущемся безумии".

Народные приметы на 6 февраля

  • Солнечный день – хорошая весна.
  • Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.
  • Вьюга кружит на Аксинью – примета того, что будет дефицит корма для скота.
  • Облака на светлом небе видны – быть краснопогодью.
  • Если хлеб подешевел – год будет урожайным.
  • На ночь клали на стол немного ржи, чтобы узнать, каким будет урожай.
  • Утром смотрели: если зерна прибавилось – это хороший знак.
  • В старину 6 февраля было принято гадать о будущих ценах на зерно.
  • Пекли хлеб, а потом взвешивали его вечером и на следующее утро.
  • Если утром хлеб был тяжелее, то зерно подорожает.
  • Если вес оставался прежним, то считалось, что цена не изменится.
  • И, конечно, если вес уменьшился, значит, хлеб тоже будет дешевым.
  • Какая погода стоит на Аксинью, такой и будет весна.

События в Украине и мире 6 февраля

1928 – в Нью-Йорк прибыла женщина, которая называла себя Анастасией Чайковской и утверждала, что она дочь последнего российского императора Николая II.

1958 – был создан Союз кинематографистов Украины.

1971 – в ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард продемонстрировал удар по мячику от гольфа.

1985 – Стив Возняк, соучредитель компании Apple Computer, создал свой первый компьютер.

Кто родился 6 февраля

1313 – Джованни Боккаччо, итальянский писатель ("Декамерон", "Ворон").

1912 – родилась Ева Браун, жена Адольфа Гитлера; вышла замуж за фюрером за день до того, как они вместе покончили жизнь самоубийством.

1945 – родился Боб Марли (Роберт Неста), композитор, певец в стиле регги ( "Get Up, Stand Up", "No Woman No Cry", "I Shot the Sheriff").

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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