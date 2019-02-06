6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
6 февраля христиане чтят память двух святых угодниц
Сегодня 37-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 328 дней. Именинники – Анастасий, Герасим, Иван, Ксения, Оксана, Александр, Тимофей.
Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 6 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 февраля.
6 февраля: какой сегодня праздник
6 февраля православный мир чтит память двух святых угодниц, носивших одинаковое имя Ксения (Аксинья). Первая Ксения Римляныня (в миру Евсения), жившая в V веке в семье знатного римского сенатора, уйдя из родительского дома, чтобы избежать противного ее христианским убеждениям брака, основала женский монастырь, прославившись великой святостью, благочестием и милосердием.
Другая Ксения, которую чтят 6 февраля, это Ксения Петербуржская. Ее имя связано с самым тяжелым, но и с самым высоким видом подвижничества – юродством Христа ради, то есть "добровольно избранным особым путем спасения, исполненного истинной мудростью при кажущемся безумии".
Народные приметы на 6 февраля
- Солнечный день – хорошая весна.
- Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.
- Вьюга кружит на Аксинью – примета того, что будет дефицит корма для скота.
- Облака на светлом небе видны – быть краснопогодью.
- Если хлеб подешевел – год будет урожайным.
- На ночь клали на стол немного ржи, чтобы узнать, каким будет урожай.
- Утром смотрели: если зерна прибавилось – это хороший знак.
- В старину 6 февраля было принято гадать о будущих ценах на зерно.
- Пекли хлеб, а потом взвешивали его вечером и на следующее утро.
- Если утром хлеб был тяжелее, то зерно подорожает.
- Если вес оставался прежним, то считалось, что цена не изменится.
- И, конечно, если вес уменьшился, значит, хлеб тоже будет дешевым.
- Какая погода стоит на Аксинью, такой и будет весна.
События в Украине и мире 6 февраля
1928 – в Нью-Йорк прибыла женщина, которая называла себя Анастасией Чайковской и утверждала, что она дочь последнего российского императора Николая II.
1958 – был создан Союз кинематографистов Украины.
1971 – в ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард продемонстрировал удар по мячику от гольфа.
1985 – Стив Возняк, соучредитель компании Apple Computer, создал свой первый компьютер.
Кто родился 6 февраля
1313 – Джованни Боккаччо, итальянский писатель ("Декамерон", "Ворон").
1912 – родилась Ева Браун, жена Адольфа Гитлера; вышла замуж за фюрером за день до того, как они вместе покончили жизнь самоубийством.
1945 – родился Боб Марли (Роберт Неста), композитор, певец в стиле регги ( "Get Up, Stand Up", "No Woman No Cry", "I Shot the Sheriff").
Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.
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