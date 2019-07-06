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6 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
6 июля отмечаем День поцелуя 2019
6 июля отмечаем День поцелуя 2019
Фото: Pixabay

Сегодня, 6 июля, 187-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 178 дней. Именинники – Андрей, Аркадий, Артем (Артемий), Герман, Евдокия, Марфа, Мария, Михаил, Роман, Сергей, Степан (Стефан), Федор, Феодосий (Федосий), Кристина. Всемирный день поцелуя, в Литве празднуют День государственного становления, в Малави – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 6 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июля.

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6 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

6 июля весь мир вот уже более сотни лет ежегодно отмечает неофициальный, но популярный и любвеобильный праздник – Всемирный день поцелуя. В народе 6 июля, в канун Ивана Купала, отмечается день Аграфены Купальницы. Считалось, что в этот период нужно обязательно попариться в бане и выкупаться в реке – это полезно для здоровья и омоложения.

6 июля проводили один интересный обряд, который назывался "обетной кашей". Вечером девушки собирались с подругами и сначала толкли в ступе ячмень, из которого потом варили кашу. Считалось, что это блюдо очень полезно для женского здоровья. Кроме того, принято было сеять репу на Аграфену – считали, по приметам, что это позволит получить богатый урожай. Детей водили умываться к родникам на крепкое здоровье, прятали от нечисти скотину. Кроме того, существовала традиция выкатывания ржи – посевы мяли, буквально перекатываясь в положении лежа по всей полосе. 

Также в ночь с Аграфены на Купала – лучшее время для поиска кладов, гаданий и магических ритуалов. Примета дня: если на Аграфену посеять репу – она уродится богато.

Приметы на 6 июля

  • Соловей не поет на Аграфену – скоро урожай ячменя можно будет собрать. 
  • Если на Аграфену репу посеять, то она обязательно уродится.
  • По поверьям, рожденный 6 июля удачлив и способен делиться своим везением с близкими людьми.
  • Дождь в этот день сулит еще пять дней сырой погоды.

6 июля: важные и интересные события в истории

1785 – национальной валютой Америки стал доллар.

1885 – впервые человек получил вакцину против бешенства.

1957 – встретились будущие создатели "Битлз" Джон Леннон и Пол Маккартни.

1973 – у группы "Queen" вышел первый сингл "Keep Yourself Alive".

1958 – в Киеве был открыт Национальный Экспоцентр Украины "ВДНХ".

1994 – состоялась премьера американского фильма "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса.

Кто родился 6 июля

1897 – Анатолий Мариенгоф, русский поэт, драматург родоначальник имажинизма.

1925 – Билл Хейли, американский певец и музыкант, первый исполнитель рок-н-ролла.

1935 – Тензин Гьяцо, 14-й далай-лама, духовный лидер буддистов.

1946 – Джордж Буш младший, 43-й президент США.

1946 – Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, режиссер, сценарист.

Напомним, когда Ивана Купала 2019 отмечается в Украине: дата праздника. Кроме этого, мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019.

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Источник: Сегодня
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