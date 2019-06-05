6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 июня в истории

6 июня отмечаем День журналиста Фото: Pixabay

6 июня – 157-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 208 дней. Именинники – Иван, Мелетий, Никита, Святослав, Семен (Симеон), Серапион, Степан (Стефан), София, Федор, Юлия (Иулиания). В Украине – День журналиста (с 1994 года), в Швеции – Национальный день, в Швейцарии – День любви, Всемирный день русского языка.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 6 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июня.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник, что можно и нельзя делать 6 июня

6 июня, согласно народному календарю, начинались зеленые или летние святки. Дома украшали растениями и цветами, на березах завивали венки. Также в этот день анализировали народные приметы и старались предсказать погоду на ближайшее время.

6 июня церковь отмечает большой праздник, который относится к двунадесятым – Вознесение Господне. Это особый день, когда можно воплотить свое желание в реальность и привлечь удачу в жизнь.

Вознесение Господне: как привлечь в жизнь счастье, удачу и любовь

Приметы на Вознесение Господне говорят, что если подать милостыню и никому сегодня не отказывать в помощи, то в твоей жизни будет счастье и удача.

Чтобы карьера резко пошла вверх и принесла успех, сегодня пекут специальное печенье в виде лесенки. Такое печение нужно съесть до заката.

Девушки могут привлечь удачу в свою личную жизнь. Для этого нужно заплести в косичку три веточки березы прямо на дереве. И смотреть: если до Троицы не завянет, значит, в этом году она встретит состоятельного жениха.

Приметы на 6 июня говорят, что если сделать бескорыстные добрые дела, то в личной жизни, в браке и любви будет гармония и счастье.

Если обратиться к Христу с просьбой исполнить желание, то любое светлое желание он обязательно исполнит.

Для того, чтобы жизнь стала богатой и улучшилось материальное положение, нужно при виде голубя попросить у птицы благосостояния.

Важные и интересные события в истории 6 июня

1882 – день рождения электрического утюга.

1922 – в СССР начал выходить ежемесячный литературный журнал "Крестьянка".

1937 – начала работу первая в мире дрейфующая научно-исследовательская станция "Северный полюс-1".

1957 – в СССР открыт первый магазин "Детский мир".

1984 – день рождения компьютерной игры "Тетрис".

Кто родился 6 июня

1599 – Диего Веласкес, известный испанский художник.

1749 – Осип Дерибас, русский адмирал, один из основателей Одессы.

1799 – Александр Пушкин, великий русский поэт и прозаик.

1889 – Игорь Сикорский, украинский ученый, авиаконструктор.

1895 – Николай Щорс, украинский военный деятель.

1903 – Арам Хачатурян, советский композитор.

1960 – Стив Вай, американский рок-гитарист.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram