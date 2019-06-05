Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 июня в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
6 июня отмечаем День журналиста
6 июня отмечаем День журналиста
Фото: Pixabay

6 июня – 157-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 208 дней. Именинники – Иван, Мелетий, Никита, Святослав, Семен (Симеон), Серапион, Степан (Стефан), София, Федор, Юлия (Иулиания). В Украине – День журналиста (с 1994 года), в Швеции – Национальный день, в Швейцарии – День любви, Всемирный день русского языка

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 6 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июня.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник, что можно и нельзя делать 6 июня

6 июня, согласно народному календарю, начинались зеленые или летние святки. Дома украшали растениями и цветами, на березах завивали венки. Также в этот день анализировали народные приметы и старались предсказать погоду на ближайшее время. 

6 июня церковь отмечает большой праздник, который относится к двунадесятым – Вознесение Господне. Это особый день, когда можно воплотить свое желание в реальность и привлечь удачу в жизнь. 

Вознесение Господне: как привлечь в жизнь счастье, удачу и любовь

  • Приметы на Вознесение Господне говорят, что если подать милостыню и никому сегодня не отказывать в помощи, то в твоей жизни будет счастье и удача.
  • Чтобы карьера резко пошла вверх и принесла успех, сегодня пекут специальное печенье в виде лесенки. Такое печение нужно съесть до заката.
  • Девушки могут привлечь удачу в свою личную жизнь. Для этого нужно заплести в косичку три веточки березы прямо на дереве. И смотреть: если до Троицы не завянет, значит, в этом году она встретит состоятельного жениха.
  • Приметы на 6 июня говорят, что если сделать бескорыстные добрые дела, то в личной жизни, в браке и любви будет гармония и счастье.
  • Если обратиться к Христу с просьбой исполнить желание, то любое светлое желание он обязательно исполнит.
  • Для того, чтобы жизнь стала богатой и улучшилось материальное положение, нужно при виде голубя попросить у птицы благосостояния.

Важные и интересные события в истории 6 июня

1882 – день рождения электрического утюга.

1922 – в СССР начал выходить ежемесячный литературный журнал "Крестьянка".

1937 – начала работу первая в мире дрейфующая научно-исследовательская станция "Северный полюс-1".

1957 – в СССР открыт первый магазин "Детский мир".

1984 – день рождения компьютерной игры "Тетрис".

Кто родился 6 июня

1599 – Диего Веласкес, известный испанский художник.

1749 – Осип Дерибас, русский адмирал, один из основателей Одессы.

1799 – Александр Пушкин, великий русский поэт и прозаик.

1889 – Игорь Сикорский, украинский ученый, авиаконструктор.

1895 – Николай Щорс, украинский военный деятель.

1903 – Арам Хачатурян, советский композитор.

1960 – Стив Вай, американский рок-гитарист.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе День Конституции Украины 2019: дата и значение государственного праздника Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу
видео праздник приметы Вознесение Господне этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила
Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила
Как накручивались голоса за дочь Алсу в шоу
Как накручивались голоса за дочь Алсу в шоу
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты

Популярные статьи

Сегодня, 11:03Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Сегодня, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Сегодня, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Вчера, 09:30Стиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Вчера, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:23Fun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Вчера, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

3 июняFun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Новости партнеров

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы
Появились новые подробности гибели принцессы Дианы
6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
Вакуум живота: як накачати прес за пару хвилин в день?
Вакуум живота: як накачати прес за пару хвилин в день?
Лена Темникова о болезни: «Было очень страшно»
Лена Темникова о болезни: «Было очень страшно»
Вздуется живот - 8 продуктов, которые не надо есть велосипедистам
Вздуется живот - 8 продуктов, которые не надо есть велосипедистам
Эдита Пьеха: «Стас плакал и пытался вырваться из клиники»
Эдита Пьеха: «Стас плакал и пытался вырваться из клиники»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь