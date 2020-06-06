6 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 июня в истории
Какой сегодня праздник, 6 июня? День журналиста в Украине, Международный день русского языка, Национальный день Швеции, Троицкая родительская суббота, День памяти блаженной Ксении Петербургской – в православном календаре. Симон Столпник – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июня.
- День журналиста – в Украине отмечается профессиональный праздник всех работников средств массовой информации: журналистов, корреспондентов, операторов, репортеров и др.
- Международный день русского языка (Russian Language Day) – учрежден под эгидой ООН и приурочен ко дню рождения известного русского поэта А. С. Пушкина.
- Национальный день Швеции или День шведского флага – празднуется в Королевстве Швеции в честь избрания короля Густава Васа.
6 июня – Троицкая родительская суббота, поминальный день накануне праздника Троицы. Православная церковь отмечает день памяти блаженной Ксении Петербургской. Также в этот день чтится преподобный Симеон Столпник на Дивной горе и преподобный Никита Столпник Переяславский.
В народе 6 июня чествуется Симон Столпник – Шиповник. Считалось, что с момента зацветания шиповника начиналось настоящее лето.
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Приметы на 6 июня
- Если на Столпника идет дождь, будет много грибов.
- Шиповник цветет – за собою лето ведет.
- Мед, сваренный на лепестках шиповника, укрепляет силы.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1882 – день рождения электрического утюга.
- 1933 – день рождения кинотеатра под открытым небом.
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- 1937 – начала работу первая в мире дрейфующая научно-исследовательская станция "Северный полюс-1".
- 1957 – в СССР открыт первый магазин "Детский мир".
- 1962 – Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал The Beatles.
- 1984 – день рождения компьютерной игры "Тетрис".
- 1749 – Осип Дерибас, русский адмирал, один из основателей Одессы.
- 1799 – Александр Пушкин, русский поэт и прозаик.
- 1889 – Игорь Сикорский, украинский ученый, авиаконструктор.
- 1895 – Николай Щорс, украинский военный деятель.
- 1903 – Арам Хачатурян, советский композитор.
- 1960 – Стив Вай, американский рок-гитарист.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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