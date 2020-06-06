6 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 июня в истории

Какой сегодня праздник, 6 июня? День журналиста в Украине, Международный день русского языка, Национальный день Швеции, Троицкая родительская суббота, День памяти блаженной Ксении Петербургской – в православном календаре. Симон Столпник – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июня.

6 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

День журналиста – в Украине отмечается профессиональный праздник всех работников средств массовой информации: журналистов, корреспондентов, операторов, репортеров и др.

– в Украине отмечается профессиональный праздник всех работников средств массовой информации: журналистов, корреспондентов, операторов, репортеров и др. Международный день русского языка ( Russian Language Day) – учрежден под эгидой ООН и приурочен ко дню рождения известного русского поэта А. С. Пушкина.

– учрежден под эгидой ООН и приурочен ко дню рождения известного русского поэта А. С. Пушкина. Национальный день Швеции или День шведского флага – празднуется в Королевстве Швеции в честь избрания короля Густава Васа.

Какой сегодня праздник

6 июня – Троицкая родительская суббота, поминальный день накануне праздника Троицы. Православная церковь отмечает день памяти блаженной Ксении Петербургской. Также в этот день чтится преподобный Симеон Столпник на Дивной горе и преподобный Никита Столпник Переяславский.

В народе 6 июня чествуется Симон Столпник – Шиповник. Считалось, что с момента зацветания шиповника начиналось настоящее лето.

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Приметы на 6 июня

Если на Столпника идет дождь, будет много грибов.

Шиповник цветет – за собою лето ведет.

Мед, сваренный на лепестках шиповника, укрепляет силы.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1882 – день рождения электрического утюга.

1933 – день рождения кинотеатра под открытым небом.

1937 – начала работу первая в мире дрейфующая научно-исследовательская станция "Северный полюс-1".

1957 – в СССР открыт первый магазин "Детский мир".

1962 – Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал The Beatles.

1984 – день рождения компьютерной игры "Тетрис".

Кто родился 6 июня

1749 – Осип Дерибас, русский адмирал, один из основателей Одессы.

1799 – Александр Пушкин, русский поэт и прозаик.

1889 – Игорь Сикорский, украинский ученый, авиаконструктор.

1895 – Николай Щорс, украинский военный деятель.

1903 – Арам Хачатурян, советский композитор.

1960 – Стив Вай, американский рок-гитарист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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