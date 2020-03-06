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6 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:58

Какой сегодня праздник 6 марта 2020 года? Международный день зубного врача и Национальный день замороженных пищевых продуктов в США. Именины сегодня празднуют: Тимофей, Юрий, Захар, Иван, Егор и Георгий.

  • Международный день зубного врача. Этот день изначально отмечался только в США, имея статус национального профессионального праздника. Но с годами традиция поздравлять дантистов 6 марта вышла далеко за пределы Северной Америки.
  • Национальный день замороженных пищевых продуктов в США (National Frozen Food Day). Именно в этот день в 1930 году в Спрингфилде (США) начала продаваться первая замороженная пища.

6 марта отмечаем день Тимофея
6 марта отмечаем день Тимофея
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

6 марта: какой праздник

6 марта отмечают день Тимофея. С этого дня приходят оттепели, начинает двигаться сок в стволах деревьев. В ночь на 6 марта снятся только вещие сны, на которые стоит обратить особое внимание. Если во сне обрезаете себе волосы – к бедности, заплетаете косы – будут ложные слухи. Если снится, что вы ловите преступника – ваша вторая половинка вам изменяет. Заболеть во сне – здоровье крепким будет.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Приметы на 6 марта

  • Дует восточный ветер – скоро наступит весна. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный – холодную.
  • Весна быстро пришла – ждите раннюю осень.
  • Ласточки прилетели – к потеплению.
  • Если в этот день тепло, значит, и все три месяца будут теплыми.

Что нельзя делать 6 марта

  • Не желательно в этот день сажать растения, ведь они не приживутся и завянут.
  • Нельзя в этот день оставлять дела незавершенными.
  • Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.

Что можно делать 6 марта

  • Если купить себе новую обувь к этому дню, то она долго прослужит.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1810 – Иллинойс стал первым американским штатом, введшим обязательную вакцинацию.
  • 1899 – немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.
  • 1902 – основан футбольный клуб "Реал" (Мадрид).
  • 1913 – впервые в печати упомянуто слово "джаз".
  • 1918 – Центральная Рада провозгласила административную реформу УНР, поделив ее на 32 земли.
  • 1919 – принята первая конституция Украины.
  • 1939 – в честь 125-летия со дня рождения Кобзаря в Киеве открыт памятник Тарасу Шевченко.
  • 1967 – дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политического убежища в посольстве США в Дели.
  • 1970 – в Англии вышел сингл The Beatles – Let It Be.
  • 1991 – основан Национальный олимпийский комитет Украины.
  • 2003 – Верховная Рада Украины приняла Закон "О Государственном гимне Украины".
  • 2002 – Эния получила награду World Music Award как самая успешная исполнительница в мире.

Кто родился 6 марта

  • 1475 – Микеланджело Буонарроти, итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт: "Давид", "Пьета", "Сотворение Адама", "Страшный суд".
  • 1849 – Георг Люгер, австрийский конструктор стрелкового оружия, разработчик знаменитого пистолета Parabellum P08 и патрона к нему.
  • 1926 – Анджей Вайда, польский режиссер, (известен по фильмам "Земля обетованная", "Пан Тадеуш", "Пепел и алмаз", "Бесы").
  • 1927 – Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель-прозаик: "Сто лет одиночества", "Осень патриарха", "Любовь во время холеры".
  • 1934 – Михаил Жванецкий, российский писатель-сатирик.
  • 1946 – Дэвид Гилмор, британский гитарист, вокалист, участник рок-группы Pink Floyd.
  • 1988 – Симон Миньоле, бельгийский футболист, вратарь.
  • 1989 – Агнешка Радваньская, польская теннисистка.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020-го в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

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Источник: Сегодня
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