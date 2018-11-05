6 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 ноября в истории

Что нельзя делать 6 ноября. Фото: pixabay

6 ноября - 310-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 55 дней. Именины - Лаврентий, Алексей, Иван, Николай, Петр. Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 6 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 ноября.

Какой православный праздник 6 ноября – что нельзя делать

6 ноября в церкви молятся иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость". На иконе изображена Богоматерь, которая находится в окружении больных людей и ангелов, совершающая благие поступки. В 1688 году икона впервые проявила себя как чудотворная, когда находилась в Москве на территории Преображенской церкви.

Народные приметы на 6 ноября

Если услышать в этот день пение сверчка, то скоро в доме покойник появится.

Нечаянно зеркало разбить 6 ноября – жди несчастья.

Белая собака следует за человеком – жизнь его будет счастливой, богатой и беззаботной в течение всего следующего года 6 ноября все колдовские обряды и заговоры обладают удвоенной силой.

Если человек родился 6 ноября, он может быть неплохим художником.

Лучина трещит – к морозу.

Лучина мечет искры и не загорается – к оттепели.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 ноября

В 1923 – в Польше начинается Краковское восстание.

1982 – открыты станции Киевского метрополитена "Минская" и "Героев Днепра".

1995 – выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.

2012 – Президент США Барак Обама был переизбран на второй срок.

Кто родился 6 ноября

В 1907 году родился Владимир Рапопорт, советский кинооператор и режиссер.

1921 – Джеймс Джонс, американский писатель.

1955 – Мария Шрайвер, американская журналистка и публицист, жена Арнольда Шварценеггера.

1988 – Эмма Стоун, американская актриса.

Напомним, в октябре 2018 года 24 числа наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.