6 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня, именинники

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 сентября в истории

Сегодня – 6 сентября. Фото: pixabay

Сегодня 249-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 116 дней. Именинники – Арсений (Арсен), Евтихий, Георгий (Юрий, Егор), Петр. В Свазиленде празднуют День независимости, в Чили – День национального единства, а в Пакистане отмечают День обороны.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 6 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 сентября.

Православный праздник 6 сентября

В церкви 6 сентября почитается память мученика Евтихия, который известен как один из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова. Евтихий не входил в число 70 апостолов, приближенных к Христу. Между тем, даже в этом случае он стал именоваться апостолом, поскольку сыграл значительную роль в формировании христианской веры на местах своих проповедей.

Важные и интересные события в Украине и мире 6 сентября

В 1819 году американец Томас Бланшар запатентовал токарный станок.

1852 год – в Манчестере открыта первая бесплатная библиотека Британии.

В 1936-м ВЦИК учредил звание "Народный артист СССР" для лиц, "особенно отличились в деле развития советского театра, музыки и кино".

1987 год – в Балтиморе впервые хирургическим путем разъединены сиамские близнецы.

1989-й – через компьютерную ошибку 41000 парижан получили письма, сообщали о якобы совершенные ими убийства и грабежи (вместо нарушений правил дорожного движения).

1991 года городу Ленинград возвращено старое название Санкт-Петербург.

В этот же день Чечня провозгласила себя независимой.

6 сентября родились

1908 год – Льюис Эссен, английский физик-экспериментатор, создатель кварцевых и атомных часов.

1913 год – Леонидас да Силва, бразильский футболист, нападающий.

В 1980 году родился Сэмюэл Питер, нигерийский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории.

Народные приметы на 6 сентября

Если на Евтихия ветра нет, то, согласно приметам, семя льняное на корню будет.

Дождь 6 сентября предвещает хороший урожай в следующем году и сухую осень.

Если человек родился 6 сентября, то по приметам, в качества талисмана ему рекомендуется носить халцедон.

Синица кричит 6 сентября – скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

Много желудей выросло 6 сентября – зима будет продолжительной и суровой.

Говорят, что нужно успеть убрать урожай 6 сентября, чтобы его не повредили ветры, осадки и холода.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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