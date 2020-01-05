6 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 января в истории

6 января отмечаем Сочельник 2020 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

6 января православные христиане отмечают Сочельник 2020. Именины – Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 6 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 января.

Праздник Богоявления 2020 – празднуется западными христианами и наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвящен рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему.

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Какой праздник 6 января

6 января 2020 года христиане отмечают Сочельник или вечер Рождества Христова. Это один из важнейших семейных праздников, когда вся семья собирается за ужином. По поверью, именно 6 января родился Иисус Христос. В этот день завершается Филипповский пост.

Если человек родился в Рождественский Сочельник, то он всегда будет счастливым и никогда не будет нуждаться в деньгах. Этим людям рекомендуется носить оберег с гелиотропом, который станет надежной защитой от злых сил.

Приметы на 6 января

Снег идет – урожай на яблоки.

Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.

На богатую кутью звездное небо – куры хорошо будут нестись и родит горох.

Лунная ночь – ждите урожая на бахчу.

Иней на деревьях – родят орехи и садовина.

Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.

Что нельзя делать 6 января

Нельзя садиться к столу, пока не взойдет первая рождественская звезда.

Не садитесь к Святому ужину в черной одежде.

Не выносите в этот день из дома мусор.

В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием.

Не запрещайте колядовать в вашем доме. Если не впустите их – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите достатка и процветания.

Интересные и важные события в Украине и мире

1846 – в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко написал свой знаменитый "Заповіт".

1846 – в Киеве создано Кирилло-Мефодиевское общество.

1579 – заключение Аррасской унии, начало процесса объединения Нидерландов

1912 – Нью-Мексико стал 47-м по счету штатом США.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Аргентиной.

1896 – премьера фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер.

Кто родился 6 января

1412 – Жанна д’Арк, национальная героиня Франции.

1596 – Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, полководец и государственный деятель.

1745 – Жак-Этьенн Монгольфье, младший из двух братьев Монгольфье, изобретатель воздушного шара.

1822 – Генрих Шлиман, немецкий археолог, раскопавший легендарную Трою.

1848 – Христо Ботев, болгарский поэт, революционер и национальный герой.

1938 – Адриано Челентано, итальянский киноактер, эстрадный певец, режиссер "Бинго Бонго", "Укрощение строптивого".

1938 – Василий Стус, украинский поэт, диссидент, политзаключенный.

1939 — Валерий Лобановский, советский и украинский футбольный тренер.

1955 – Роуэн Аткинсон, английский актер, режиссер и сценарист ("Мистер Бин").

1986 – Алекс Тёрнер, британский рок-музыкант, фронтмен британской инди-рок группы Arctic Monkeys, один из основателей проекта The Last Shadow Puppets.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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