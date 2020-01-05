6 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 января в истории
6 января православные христиане отмечают Сочельник 2020. Именины – Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 6 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 января.
- Праздник Богоявления 2020 – празднуется западными христианами и наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвящен рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему.
Смотрите видео: как на праздники работают аферисты-ловеласы
6 января 2020 года христиане отмечают Сочельник или вечер Рождества Христова. Это один из важнейших семейных праздников, когда вся семья собирается за ужином. По поверью, именно 6 января родился Иисус Христос. В этот день завершается Филипповский пост.
Если человек родился в Рождественский Сочельник, то он всегда будет счастливым и никогда не будет нуждаться в деньгах. Этим людям рекомендуется носить оберег с гелиотропом, который станет надежной защитой от злых сил.
- Снег идет – урожай на яблоки.
- Если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым.
- На богатую кутью звездное небо – куры хорошо будут нестись и родит горох.
- Лунная ночь – ждите урожая на бахчу.
- Иней на деревьях – родят орехи и садовина.
- Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.
- Нельзя садиться к столу, пока не взойдет первая рождественская звезда.
- Не садитесь к Святому ужину в черной одежде.
- Не выносите в этот день из дома мусор.
- В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием.
- Не запрещайте колядовать в вашем доме. Если не впустите их – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите достатка и процветания.
- 1846 – в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко написал свой знаменитый "Заповіт".
- 1846 – в Киеве создано Кирилло-Мефодиевское общество.
- 1579 – заключение Аррасской унии, начало процесса объединения Нидерландов
- 1912 – Нью-Мексико стал 47-м по счету штатом США.
- 1992 – Украина установила дипломатические отношения с Аргентиной.
- 1896 – премьера фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер.
- 1412 – Жанна д’Арк, национальная героиня Франции.
- 1596 – Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, полководец и государственный деятель.
- 1745 – Жак-Этьенн Монгольфье, младший из двух братьев Монгольфье, изобретатель воздушного шара.
- 1822 – Генрих Шлиман, немецкий археолог, раскопавший легендарную Трою.
- 1848 – Христо Ботев, болгарский поэт, революционер и национальный герой.
- 1938 – Адриано Челентано, итальянский киноактер, эстрадный певец, режиссер "Бинго Бонго", "Укрощение строптивого".
- 1938 – Василий Стус, украинский поэт, диссидент, политзаключенный.
- 1939 — Валерий Лобановский, советский и украинский футбольный тренер.
- 1955 – Роуэн Аткинсон, английский актер, режиссер и сценарист ("Мистер Бин").
- 1986 – Алекс Тёрнер, британский рок-музыкант, фронтмен британской инди-рок группы Arctic Monkeys, один из основателей проекта The Last Shadow Puppets.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.