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69 лет счастливого брака: пара прожила всю жизнь вместе после случайного свидания вслепую

Сегодня, 11:57

Возлюбленные познакомились в 1951 году, прожили вместе 69 лет и умерли в один день

Орри Келли и Джон Костелло из американского города Уэстон, штат Массачусетс, познакомились в 1951 году на свидании вслепую, прожили вместе 69 лет и умерли в один день. Об этом сообщает газета The Boston Globe.

По словам Джона, на первом свидании он сразу понял, что влюбился. Через два года после знакомства пара поженилась. С того дня их "жизнь превратилась в сказку" – супруги воспитали пятерых детей.

Свадьба Орри Келли и Джона Костелло
Фото: личный архив пары

"Если бы вы случайно увидели их за обедом, вы бы подумали: "Какая милая пара. Они так влюблены друг в друга. Он души в ней не чает", – рассказывала их дочь Морин Трипп. – Они любили придумывать сюрпризы и дарить подарки с поводом и без. Это приносило им особое удовольствие".

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Близкие утверждают, что Орри всегда смотрела на мир оптимистично и делилась хорошим настроением с родными. "Да, всегда – даже ранним утром!" – подтверждал ее муж Джон.

Возлюбленные прожили в счастливом браке 69 лет
Возлюбленные прожили в счастливом браке 69 лет
Фото: bostonglobe

Возлюбленные прожила счастливо всю жизнь и умерли в один день. 91-летняя Орри скончалась во сне, а спустя 20 часов у ее 93-летнего мужа Джона отказало сердце.

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Напомним, ранее мы писали о похожей истории: 90-летняя Норма и 92-летний Фрэнсис Плателли из Австралии прожили в браке 70 лет и умерла в один день.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: bostonglobe
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