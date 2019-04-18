69-летняя "бабушка-Халк" установила мировой рекорд: видео

Пенсионерка весит 55,8 килограмма и способна поднять штангу вдвое тяжелее себя

69-летняя Шэри Мобли Фото: UPI

Мировой рекорд по пауэрлифтингу в своей возрастной категории установила 69-летняя Шэри Мобли из американского штата Арканзас. Женщина подняла 138 килограммов в становой тяге.

"Это моя мотивация. Это заставляет меня жить. Сидеть дома — не для меня", — призналась Мобли в интервью информационному порталу Local Memphis.

Шэри Мобли начала тренировки со штангой, когда ей исполнилось 60 лет. Изначально женщина пришла в тренажерный зал, чтобы бороться с остеопорозом, но пенсионерке так понравилось заниматься с весами, что она поставила себе цель побить как можно больше мировых рекордов.

Посетители тренажерного зала шутливо прозвали ее "Бабуля-Халк. Старушка весит 55,8 килограмма и способна поднять штангу, вдвое тяжелее себя. Шэри также может сделать 175 приседаний со штангой. К октябрю она хочет увеличить их число до 205.

Мобли занимается с тренером четыре раза в неделю по два часа. "Мне кажется, она помогает мне больше, чем я ей", — признался ее наставник Курт Мэттисон.

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