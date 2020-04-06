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7 апреля: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:55

Какой праздник 7 апреля 2020 года? Всемирный день здоровья. Благовещение Пресвятой Богородицы у православных христиан. Именины в этот день празднуют Александр, Савва и Тихон.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 7 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 апреля.

  • Всемирный день здоровья 2020. Праздник отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Мероприятия в этот день проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни.

Благовещение-2020: история праздника

7 апреля верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы-2020. Название праздника передает главный смысл связанного с ним события: Дева Марии узнала благую весть о зачатии Христа.

7 апреля верующие отмечают Благовещение-2020
7 апреля верующие отмечают Благовещение-2020
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет", то есть всякая работа считается грехом.

Приметы и запреты на 7 апреля

  • Под запретом на Благовещение-2020 – тяжелая работа, труд на земле и обрезание деревьев. В этот праздник не советуют давать в долг, чтобы не навлечь неудачи, отложить поездки, даже если они спланированы загодя.

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  • Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать, не стоит до вечера заниматься приготовлением еды.
  • Считается, что желание, загаданное в этот праздник, обязательно сбывается. Девушки могут попробовать предугадать судьбу по птицам. Так, если в этот день увидеть ласточку – это к успеху, голубя – к благодати, а ворону – к унынию.

Народные приметы о погоде

  • Началась гроза – будет теплое лето и хороший урожай орехов.
  • На Благовещение сыро – ждите большой урожай грибов.

Смотрите видео, как верующие восточного обряда отмечают Благовещение:

  • Солнечное и безоблачное небо – летом будет много гроз.
  • Какой будет погода днем, такой она будет и до вечера.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1348 – в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.
  • 1795 – во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины – метр и массы – килограмм.
  • 1827 – английский фармацевт Джон Уокер начал продавать изобретенные им же ранее серные спички.
  • 1926 – покушение британки Виолетты Гибсон на жизнь итальянского диктатора Бенито Муссолини (пуля лишь задела его нос).

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  • 1948 – вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.
  • 1956 – фирма грамзаписи Columbia Records прекратила выпуск пластинок на 78 об/мин.
  • 1957 – совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.
  • 1963 – Югославия провозглашена Социалистической Республикой.
  • 1994 – начало геноцида в Руанде (убийство премьер-министра и бельгийцев из охраны, за 100 дней погибли 937 тысяч человек).

Кто родился 7 апреля

  • 1613 – Герард Доу, голландский художник-портретист, ученик Рембрандта.
  • 1730 – Губерт Паскаль Амельон, французский ученый библиотекарь, историк и египтолог.
  • 1809 – Джеймс Глейшер, английский метеоролог и аэронавт.
  • 1817 – Франческо Сельми, итальянский химик, основоположник коллоидной химии.
  • 1883 – Джино Северини, итальянский живописец-самоучка, рисовальщик и скульптор, один из основоположников футуризма.
  • 1954 – Джеки Чан (наст. имя Чан Кон Сан), гонконгский и американский актер, режиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер, постановщик трюков.

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  • 1964 – Рассел Кроу, новозеландский актер, обладатель кинопремии "Оскар". Снимался в кинокартинах "Гладиаторы", "Игры разума", "Робин Гуд".
  • 1967 – Бодо Илльгнер, немецкий футболист, чемпион мира (1990), лучший вратарь Европы (1991).
  • 1975 – Джон Купер, солист американской рок-группы Skillet.
  • 1983 – Франк Рибери, французский футболист, полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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