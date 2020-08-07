7 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 августа в истории
Какой сегодня праздник, 7 августа? Международный день пива, День независимости – в Кот-д’Ивуар, День молодежи – в Кирибати, День конституции – в Ангилье. Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Анна-холодница – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анна, Макар, Николай.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 августа.
- Международный день пива (International Beer Day) – неофициальный праздник всех любителей и производителей хмельного напитка отмечается в первую пятницу августа.
- День независимости – празднует Кот-д’Ивуар.
- День конституции – отмечается в Ангилье.
- День молодежи – отмечает Кирибати.
- Битва при Бояке – чтится в Колумбии.
7 августа православная церковь отмечает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
В народе 7 августа чтят Анну-холодницу зимоуказательницу. Считалось, что по сегодняшней погоде можно предсказать зиму.
Читайте также:Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
Приметы на 7 августа
- холодное утро на Анну обещает морозную зиму;
- какая погода до обеда, такой будет начало зимы;
- дождливый день предвещает снежную и теплую зиму.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1803 – стартовала первая русская кругосветная экспедиция под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского.
- 1932 – в СССР принят "Закон о трех колосках", которым вводилась смертная казнь за кражу.
Читайте также:Церковные праздники и посты в августе 2020 года по дням
- 1941 – во время Второй мировой войны советский летчик Виктор Талалихин впервые пошел на таран в воздушном бою.
- 1987 – американская пловчиха Линн Кокс – первый человек, доплывший из США в СССР через Берингов пролив.
- 1876 году – Мата Хари, французская исполнительница экзотических танцев, шпионка.
- 1880 году – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель.
- 1901 году – Юлия Солнцева, украинская актриса, супруга режиссера Александра Довженко.
- 1947 году – София Ротару, советская украинская эстрадная певица.
- 1960 году – Дэвид Духовны, американский киноактер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное