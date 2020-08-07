7 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 августа в истории

Какой сегодня праздник, 7 августа? Международный день пива, День независимости – в Кот-д’Ивуар, День молодежи – в Кирибати, День конституции – в Ангилье. Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Анна-холодница – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анна, Макар, Николай.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 августа.

7 августа: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день пива (International Beer Day) – неофициальный праздник всех любителей и производителей хмельного напитка отмечается в первую пятницу августа.

– неофициальный праздник всех любителей и производителей хмельного напитка отмечается в первую пятницу августа. День независимости – празднует Кот-д’Ивуар.

– празднует Кот-д’Ивуар. День конституции – отмечается в Ангилье.

– отмечается в Ангилье. День молодежи – отмечает Кирибати.

– отмечает Кирибати. Битва при Бояке – чтится в Колумбии.

Какой сегодня праздник

7 августа православная церковь отмечает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

В народе 7 августа чтят Анну-холодницу зимоуказательницу. Считалось, что по сегодняшней погоде можно предсказать зиму.

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Приметы на 7 августа

холодное утро на Анну обещает морозную зиму;

какая погода до обеда, такой будет начало зимы;

дождливый день предвещает снежную и теплую зиму.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1803 – стартовала первая русская кругосветная экспедиция под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского.

1932 – в СССР принят "Закон о трех колосках", которым вводилась смертная казнь за кражу.

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1941 – во время Второй мировой войны советский летчик Виктор Талалихин впервые пошел на таран в воздушном бою.

1987 – американская пловчиха Линн Кокс – первый человек, доплывший из США в СССР через Берингов пролив.

Кто родился 7 августа

1876 году – Мата Хари, французская исполнительница экзотических танцев, шпионка.

1880 году – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель.

1901 году – Юлия Солнцева, украинская актриса, супруга режиссера Александра Довженко.

1947 году – София Ротару, советская украинская эстрадная певица.

1960 году – Дэвид Духовны, американский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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