7 августа: какой сегодня праздник и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 августа в истории
Сегодня 219-й день года по Григорианскому календарю – до окончания года осталось 146 дней. Именинники – Анна (Анна), Макар, Олимпиада. В Кот д'Ивуаре празднуют День республики, в Кирибати – День молодежи, а в Западном Самоа – День труда.
Важные и интересные события в истории 7 августа
В 1782 году в Санкт-Петербурге открыли памятник Петру I "Медный всадник".
1840 год – в Великобритании запретили использовать детей в качестве трубочистов.
1907 год – российский физик Борис Розинг получил патент на изобретение первой системы получения телевизионного изображения.
В 1932-м в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь – "закон о трех колосках".
1993 год – в Лондоне впервые открыли для туристов часть Букингемского дворца.
Православный праздник 7 августа
В церкви 7 августа почитается память святой Анны – матери Марии, родившей Иисуса Христа. Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Иоакима, с которым жила в Назарете. Несмотря на многочисленные попытки зачать ребенка, детей у семейной пары так и не появилось. Но однажды Иоакиму, удалившемуся в пустыню, явился ангел, сообщивший, что Анна вскоре должна родить дочь. Иоаким возвратился домой, и вскоре его супруга, действительно, родила девочку. Имя Мария получила лишь на 15-ый день по иудейскому обычаю. К слову, назвали ее так, как повелел сделать ангел, сказав, что имя дочери Анны и Иоакима уготовил сам господь.
Кто родился 7 августа
В 1819 году – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, поэт, фольклорист, этнограф, переводчик, критик, редактор, издатель, общественный деятель, член Кирилло-Мефодиевского общества.
1901 год – Юлия Солнцева (Пересветова), русская советская актриса и режиссер ("Аэлита", "Поэма о море", "Зачарованная Десна", "Повесть пламенных лет"). Жена кинорежиссера Александра Довженко.
В 1947 году – София Ротару, украинская певица.
1958 год – Лариса Карлова, украинская гандболистка.
В 1966 году родился Джимми Уэйлс, американский интернет-предприниматель. Идеологи концепции Вики, основатель Википедии, президент Фонда Викимедиа.
В 1970-м родилась Влада Литовченко, украинская модель.
Народные приметы на 7 августа
- Светло и тепло 7 августа – примета к тому, что зима будет без большого количества снегопадов, и наоборот.
- Утром холодно – зима тоже студеной будет.
- Какой день 7 августа до обеда – такой и будет зима до декабря месяц.
- Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.
- Прохладное утро – зима рано наступит Муравьи.
- 7 августа резко увеличивают свои муравейники – скорее всего, зима будет достаточно холодной.
Напомним, праздник Бориса и Глеба: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня. Кроме этого, мы отмечали праздник Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать.