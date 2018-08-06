7 августа: какой сегодня праздник и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 августа в истории

Сегодня – 7 августа. Фото: pixabay

Сегодня 219-й день года по Григорианскому календарю – до окончания года осталось 146 дней. Именинники – Анна (Анна), Макар, Олимпиада. В Кот д'Ивуаре празднуют День республики, в Кирибати – День молодежи, а в Западном Самоа – День труда.

Важные и интересные события в истории 7 августа

В 1782 году в Санкт-Петербурге открыли памятник Петру I "Медный всадник".

1840 год – в Великобритании запретили использовать детей в качестве трубочистов.

1907 год – российский физик Борис Розинг получил патент на изобретение первой системы получения телевизионного изображения.

В 1932-м в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь – "закон о трех колосках".

1993 год – в Лондоне впервые открыли для туристов часть Букингемского дворца.

Православный праздник 7 августа

В церкви 7 августа почитается память святой Анны – матери Марии, родившей Иисуса Христа. Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Иоакима, с которым жила в Назарете. Несмотря на многочисленные попытки зачать ребенка, детей у семейной пары так и не появилось. Но однажды Иоакиму, удалившемуся в пустыню, явился ангел, сообщивший, что Анна вскоре должна родить дочь. Иоаким возвратился домой, и вскоре его супруга, действительно, родила девочку. Имя Мария получила лишь на 15-ый день по иудейскому обычаю. К слову, назвали ее так, как повелел сделать ангел, сказав, что имя дочери Анны и Иоакима уготовил сам господь.

Кто родился 7 августа

В 1819 году – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, поэт, фольклорист, этнограф, переводчик, критик, редактор, издатель, общественный деятель, член Кирилло-Мефодиевского общества.

1901 год – Юлия Солнцева (Пересветова), русская советская актриса и режиссер ("Аэлита", "Поэма о море", "Зачарованная Десна", "Повесть пламенных лет"). Жена кинорежиссера Александра Довженко.

В 1947 году – София Ротару, украинская певица.

1958 год – Лариса Карлова, украинская гандболистка.

В 1966 году родился Джимми Уэйлс, американский интернет-предприниматель. Идеологи концепции Вики, основатель Википедии, президент Фонда Викимедиа.

В 1970-м родилась Влада Литовченко, украинская модель.

Народные приметы на 7 августа

Светло и тепло 7 августа – примета к тому, что зима будет без большого количества снегопадов, и наоборот.

Утром холодно – зима тоже студеной будет.

Какой день 7 августа до обеда – такой и будет зима до декабря месяц.

Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.

Прохладное утро – зима рано наступит Муравьи.

7 августа резко увеличивают свои муравейники – скорее всего, зима будет достаточно холодной.

Напомним, праздник Бориса и Глеба: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня. Кроме этого, мы отмечали праздник Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать.