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7 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 декабря в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
7 декабря – день Екатерины Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
7 декабря – день Екатерины
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

7 декабря отмечаем Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине. Именины – Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 7 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 декабря.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

  • День местного самоуправления в Украине – профессиональный праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах, а также тех, кто представляет многотысячный отряд народных избранников.
  • Международный день гражданской авиации. Цель этого праздника – информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств.

Какой сегодня праздник 7 декабря

По народному календарю 7 декабря – день Екатерины. В народе Екатерина считалась покровительницей невест и брака, поэтому 7 декабря гадали и устраивали знакомства парней с девушками. Также на Екатерину обязательно устраивали массовые гуляния и катание на санях.

Кстати, именно на Екатерину парень мог девушке признаться в своей симпатии, пригласив ее покататься на санях. А крестьяне следили, кто кого чаще всего приглашает, чьего брака ожидать в ближайшее время.

Народные приметы 7 декабря

  • Ясная погода 7 декабря – зима будет морозной.
  • Теплая погода на Екатерину – морозы ударят только после 17 декабря.
  • Круги вокруг Луны – к морозу.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 декабря

  • 1678 – Луи Хеннепин стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.
  • 1732 – в Лондоне открылся Королевский театр Ковент-Гарден.
  • 1877 – Томас Эдисон продемонстрировал граммофон.
  • 1944 – в Чикаго принята и подписана Конвенция о международной гражданской авиации.
  • 1972 – запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе "Аполлон" посадку на Луну.
  • 1982 – в Техасе (США) впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.
  • 1988 – землетрясение в Армении полностью разрушило город Спитак (около 25 тыс. погибших).

Кто родился 7 декабря

  • 903 – Абдуррахман ас-Суфи, персидский астроном и математик.
  • 1805 – Жан Эжен Робер-Уден, швейцарский иллюзионист, "отец современной магии".
  • 1810 – Теодор Шванн, немецкий гистолог и физиолог, автор клеточной теории.
  • 1889 – Габриэль-Оноре Марсель, первый французский философ-экзистенциалист.
  • 1905 – Джерард Петер Койпер (умер в 1973), голландско-американский астроном.
  • 1956 – Ларри Джо Берд, американский баскетболист.
  • 1980 – Джон Терри, английский футболист.
  • 1985 – Дин Эмброус, американский профессиональный рестлер.
  • 1990 – Урсула Радваньская, польская теннисистка.
  • 1994 – Юдзуро Ханю, японский фигурист, олимпийский чемпион (2014).
  • 2003 – Катарина-Амалия, принцесса Нидерландов.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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