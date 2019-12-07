7 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 декабря в истории

7 декабря – день Екатерины Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

7 декабря отмечаем Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине. Именины – Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 7 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 декабря.

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День местного самоуправления в Украине – профессиональный праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах, а также тех, кто представляет многотысячный отряд народных избранников.

– профессиональный праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах, а также тех, кто представляет многотысячный отряд народных избранников. Международный день гражданской авиации. Цель этого праздника – информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств.

Какой сегодня праздник 7 декабря

По народному календарю 7 декабря – день Екатерины. В народе Екатерина считалась покровительницей невест и брака, поэтому 7 декабря гадали и устраивали знакомства парней с девушками. Также на Екатерину обязательно устраивали массовые гуляния и катание на санях.

Кстати, именно на Екатерину парень мог девушке признаться в своей симпатии, пригласив ее покататься на санях. А крестьяне следили, кто кого чаще всего приглашает, чьего брака ожидать в ближайшее время.

Народные приметы 7 декабря

Ясная погода 7 декабря – зима будет морозной.

Теплая погода на Екатерину – морозы ударят только после 17 декабря.

Круги вокруг Луны – к морозу.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 декабря

1678 – Луи Хеннепин стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.

1732 – в Лондоне открылся Королевский театр Ковент-Гарден.

1877 – Томас Эдисон продемонстрировал граммофон.

1944 – в Чикаго принята и подписана Конвенция о международной гражданской авиации.

1972 – запуск космического корабля "Аполлон-17", совершившего последнюю в программе "Аполлон" посадку на Луну.

1982 – в Техасе (США) впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.

1988 – землетрясение в Армении полностью разрушило город Спитак (около 25 тыс. погибших).

Кто родился 7 декабря

903 – Абдуррахман ас-Суфи, персидский астроном и математик.

1805 – Жан Эжен Робер-Уден, швейцарский иллюзионист, "отец современной магии".

1810 – Теодор Шванн, немецкий гистолог и физиолог, автор клеточной теории.

1889 – Габриэль-Оноре Марсель, первый французский философ-экзистенциалист.

1905 – Джерард Петер Койпер (умер в 1973), голландско-американский астроном.

1956 – Ларри Джо Берд, американский баскетболист.

1980 – Джон Терри, английский футболист.

1985 – Дин Эмброус, американский профессиональный рестлер.

1990 – Урсула Радваньская, польская теннисистка.

1994 – Юдзуро Ханю, японский фигурист, олимпийский чемпион (2014).

2003 – Катарина-Амалия, принцесса Нидерландов.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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