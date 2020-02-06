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7 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
7 февраля – день Григория Богослова Фото: instagram.com/darkfaerietales_
7 февраля – день Григория Богослова
Фото: instagram.com/darkfaerietales_

7 февраля православные христиане отмечают День святителя Григория Богослова. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр и Степан.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 7 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 февраля.

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Какой праздник 7 февраля

7 февраля 2020 года чествуют святителя Григория Богослова. В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-Зимоуказатель. Считалось, что это удачный день для одиноких людей. Люди верили, что те, кто будет молиться 7 февраля, вскоре найдут свою "вторую половинку". Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.

Народные приметы на 7 февраля

  • Снег выпал в день Григория – очередная зима придет нескоро.
  • Синицы весело щебечут во дворе – ждите сильных морозов.
  • Сильный снегопад – к ранней осени.
  • Разлили молоко – ждите радостную весть совсем скоро.

Что нельзя делать 7 февраля

  • Не выходите в этот день из дома без особой надобности.
  • Не рекомендуется в этот день тяжело работать.

Что можно делать 7 февраля

  • В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако не хвалитесь, ибо они не зачтутся.
  • Подарить 7 февраля женщине цветы – к счастью.
  • Торговцам в этот день нужно взять кусочек сахара и носить в кармане, чтобы торговля была удачной.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1483 – вышла первая книга украинского автора – Юрий Дрогобыч в Риме в Ехуариуса Зильбера издал книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года".
  • 1845 – Вандал Уильям Ллойд вдребезги разбил в Британском музее уникальную Портлендскую вазу.
  • 1889 – в Сан-Франциско создано Тихоокеанское астрономическое общество.
  • 1889 – американец Герман Голлерит запатентовал первую электрическую вычислительную машину.
  • 1906 – сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия (вместо кода CQD, который раньше использовали на судах).
  • 1907 – в ходе борьбы за предоставление женщинам избирательных прав в Великобритании, Национальный союз женских обществ организовал первое массовое шествие, вошедшее в историю как "Марш грязи", поскольку более чем трем тысячам женщин пришлось идти в холод по разбитым улицам Лондона от Гайд-парка до Эксетер-Холла.
  • 1940 – премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Пиноккио". Фильм удостоен двух премий "Оскар".
  • 1981 – в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. Из 52 погибших – 16 адмиралов и генералов и почти два десятка капитанов первого ранга, занимавших адмиральские должности. Столько высших морских военачальников не погибло за всю Вторую мировую войн.
  • 1984 – астронавт NASA Брюс Маккэндлесс стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без какой-либо связи с кораблем, в свободном полете.

Кто родился 7 февраля

  • 1812 – Чарльз Диккенс, английский писатель ("Приключения Оливера Твиста").
  • 1840 – Джон Филипп Холланд, изобретатель подводной лодки, взятой на вооружение флотом США.
  • 1846 – Владимир Маковский, русский художник-передвижник, живописец и график.
  • 1954 – Дитер Болен, немецкий музыкант, продюсер, композитор, основатель и участник Modern Talking и Blue System.
  • 1956 – Марк Сент Джон, американский музыкант, участник группы Kiss.
  • 1956 – Марк Сент-Джон, американский гитарист, участник группы Kiss.
  • 1971 – Анита Цой, российская певица корейского происхождения.
  • 1975 – Уэс Борланд, американский музыкант, наиболее известен как гитарист группы Limp Bizkit.
  • 1978 – Эштон Кутчер, американский актер. "Молодожены", "Дочь моего босса", "Оптом дешевле" и другие.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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