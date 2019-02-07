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7 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 февраля отмечают день святителя Григория Богослова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:53
Сегодня - 7 февраля Фото: pixabay
Сегодня - 7 февраля
Фото: pixabay

Сегодня 38-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 327 дней. Именинники – Виталий, Григорий, Моисей, Александр, Селиван, Феликс, Филипп (Филипп). В Гренаде отмечают День независимости.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 7 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 февраля.

7 февраля: какой сегодня праздник

7 февраля отмечают день святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства, жившего в III веке нашей эры. В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году. Также совершали добрые дела – считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку. Однако важно было делать доброе дело тайком, поскольку Богу все видно, а хвастовство не приветствуется.

Народные приметы на 7 февраля

  • Нельзя 7 февраля стричь ногти, плеваться и стричь волосы.
  • Если 7 февраля подарить женщине цветы – это на счастье.
  • Снег выпал в день Григория – очередная зима придет нескоро.
  • Если синицы 7 февраля весело щебечут во дворе – ждите сильных морозов.
  • Каким является день до полудня, таким будет декабрь и январь наступающего года.
  • Какой будет погода до обеда, таким и будет декабрь.
  • По погоде после обеда судили о феврале следующего года.
  • Сильный снегопад 7 февраля – примета того, что будет ранняя осень.
  • Чем больше добрых дел сделаешь в этот день, тем больше шансов на спасение души после смерти. Но нельзя хвалиться добрыми делами, иначе они не зачтутся.

События в Украине и мире 7 февраля

1845 – Вандал Уильям Ллойд вдребезги разбил в Британском музее уникальную Портлендскую вазу.

1889 – американец Герман Голлерит запатентовал первую электрическую вычислительную машину.

1906 – сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия (вместо кода CQD, который раньше использовали на судах).

1907 – в ходе борьбы за предоставление женщинам избирательных прав в Великобритании, Национальный союз женских обществ организовал первое массовое шествие, вошедшее в историю как Марш грязи, поскольку более чем трем тысячам женщин пришлось идти в холод по разбитым улицам Лондона от Гайд-парка до Эксетер-Холла.

1940 – Хэтти Макдэниел стала первой негритянкой, награжденной "Оскаром" — за роль второго плана в фильме "Унесенные ветром". В тот день "Унесенные ветром" получили всего 8 "Оскаров"

1940 – премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Пиноккио". Фильм удостоен двух премий "Оскар".

1984 – астронавт NASA Брюс Маккэндлесс стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без какой-либо связи с кораблем, в свободном полете.

Кто родился 7 февраля

1812 – Чарльз Диккенс, английский писатель ("Приключения Оливера Твиста").

1840 – Джон Филипп Холланд, изобретатель подводной лодки, взятой на вооружение флотом США.

1956 – Марк Сент Джон, американский музыкант, участник группы Kiss.

1960 – Дитер Болен, немецкий поп-музыкант (Modern Talking, Blue System).

1965 – Крис Рок, американский киноактер, комик, сценарист ("Мадагаскар", "Одноклассники", "Смерть на похоронах").

1971 – Анита Цой, певица корейского происхождения.

1975 – Уэс Борланд, американский музыкант, наиболее известен как гитарист группы Limp Bizkit.

1978 – Эштон Катчер, американский актер ("Эффект бабочки", "Однажды в Вегасе", "Киллеры").

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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