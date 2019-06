7 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

В православной церкви 7 июня отмечается день памяти Иоанна Предтечи Фото: Pixabay

7 июня – 158-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 207 дней. В Испании празднуют День республики, в Норвегии – День провозглашения независимости.Испания празднует День республики, Норвегия - День провозглашения независимости, Хорватия отмечает День международного признания Республики как суверенного государства, Перу празднует День флага, в Дании чествуется День рождения Принца Йоахима, Кыргызстан поздравляет своих финансовых и экономических работников, а на Мальте вспоминается День мучеников.

Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июня.

Какой праздник, что можно и нельзя делать 7 июня

В православной церкви 7 июня отмечается день памяти Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Именно Иоанн был самым близким человеком для Иисуса Христа из числа его учеников. Он смог предсказать не только приход Спасителя за землю, но и его смерть во имя веры. Позднее Иоанн сам крестил Иисуса в водах Иордана. При жизни обличал грешников и проповедовал христианскую веру.

В этот день хозяйки старались поплотнее укрыть всходы всех огородных растений, потому что, согласно народному календарю, с 7 июня начинали выпадать медвяные росы, якобы поражающие листья ржавчиной: "От Ивановой росы и трава ржавеет".

Народные приметы на 7 июня

Много медведяной росы 7 июня – урожай богатым будет.

Обильная роса утром – примета того, что будет солнечный и теплый день.

Если росы 7 июня, напротив, нет, то после обеда, скорее всего, дождь будет.

Много цветов 7 июня на рябине – будет хороший урожай овса.

Рябина зацвела поздно – осень долгой будет.

Важные события 7 июня

1732 – в Санкт-Петербурге заложен первый Зимний дворец.

1775 – американские Соединенные Колонии изменили название на Соединенные Штаты.

1919 – в Нью-Йорке впервые провели письменные тесты для получения водительских прав.

1990 – после смерти Пимена, патриархом Московским и всея Руси избран Алексий II (Алексей Ридигер).

1998 – в Эшфорде (Англия) дал концерт крупнейший в мире оркестр – из 2212 музыкантов.

Кто родился 7 июня

1952 – Дарья (Агриппина) Донцова, русская писательница, автор детективов.

1958 – родился Принс (Принс Роджерс Нельсон), американский певец, музыкант, певец ("I Wanna be Your Lover", "When Doves Cry", "Let's Go Crazy", "Purple Rain", "Raspberry Beret" , "Cream").

1970 – Хелен Баксендэйл, американская актриса ("Убитый в понедельник", "Обычное скромное преступление").

1981 – Анна Курникова, российская теннисистка, фотомодель.

1986 – Наталья Ионова, российская поп-певица, известная как Глюк'oza.

