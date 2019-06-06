Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

7 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 июня в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
В православной церкви 7 июня отмечается день памяти Иоанна Предтечи
В православной церкви 7 июня отмечается день памяти Иоанна Предтечи
Фото: Pixabay

7 июня – 158-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 207 дней. В Испании празднуют День республики, в Норвегии – День провозглашения независимости.Испания празднует День республики, Норвегия - День провозглашения независимости, Хорватия отмечает День международного признания Республики как суверенного государства, Перу празднует День флага, в Дании чествуется День рождения Принца Йоахима, Кыргызстан поздравляет своих финансовых и экономических работников, а на Мальте вспоминается День мучеников.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 7 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июня.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник, что можно и нельзя делать 7 июня

В православной церкви 7 июня отмечается день памяти Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Именно Иоанн был самым близким человеком для Иисуса Христа из числа его учеников. Он смог предсказать не только приход Спасителя за землю, но и его смерть во имя веры. Позднее Иоанн сам крестил Иисуса в водах Иордана. При жизни обличал грешников и проповедовал христианскую веру.

В этот день хозяйки старались поплотнее укрыть всходы всех огородных растений, потому что, согласно народному календарю, с 7 июня начинали выпадать медвяные росы, якобы поражающие листья ржавчиной: "От Ивановой росы и трава ржавеет".

Народные приметы на 7 июня

  • Много медведяной росы 7 июня – урожай богатым будет. 
  • Обильная роса утром – примета того, что будет солнечный и теплый день. 
  • Если росы 7 июня, напротив, нет, то после обеда, скорее всего, дождь будет. 
  • Много цветов 7 июня на рябине – будет хороший урожай овса. 
  • Рябина зацвела поздно – осень долгой будет.

Важные события 7 июня

1732 – в Санкт-Петербурге заложен первый Зимний дворец.

1775 – американские Соединенные Колонии изменили название на Соединенные Штаты.

1919 – в Нью-Йорке впервые провели письменные тесты для получения водительских прав.

1990 – после смерти Пимена, патриархом Московским и всея Руси избран Алексий II (Алексей Ридигер).

1998 – в Эшфорде (Англия) дал концерт крупнейший в мире оркестр – из 2212 музыкантов.

Кто родился 7 июня

1952 – Дарья (Агриппина) Донцова, русская писательница, автор детективов.

1958 – родился Принс (Принс Роджерс Нельсон), американский певец, музыкант, певец ("I Wanna be Your Lover", "When Doves Cry", "Let's Go Crazy", "Purple Rain", "Raspberry Beret" , "Cream").

1970 – Хелен Баксендэйл, американская актриса ("Убитый в понедельник", "Обычное скромное преступление").

1981 – Анна Курникова, российская теннисистка, фотомодель.

1986 – Наталья Ионова, российская поп-певица, известная как Глюк'oza.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День Конституции Украины 2019: дата и значение государственного праздника В офисе "Европейской солидарности" отметили день защиты детей Что нельзя делать на Троицу 2019 Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 16:05Fun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 13:02Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола – СМИ

Сегодня, 11:01Шоу-бизнес

Настя Каменских появилась на обложке американского глянца: фото

Сегодня, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Сегодня, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на 6 июня: все знаки зодиака

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в купальнике

Вчера, 11:04Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Вчера, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Вчера, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

4 июняШоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

4 июняСтиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

4 июняFun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Новости партнеров

Если у вас есть родинка в одном из этих трех мест: подробно
Если у вас есть родинка в одном из этих трех мест: подробно
Что приготовить, когда готовить не из чего? 7 простых блюд
Что приготовить, когда готовить не из чего? 7 простых блюд
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Пирожки на кефире жареные на сковороде несладкие
Пирожки на кефире жареные на сковороде несладкие
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь