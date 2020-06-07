7 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 июня в истории

Какой сегодня праздник, 7 июня? День святой Троицы или Пятидесятница, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Иванов день – в народном календаре. Именины празднуют: Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июня.

7 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

Троица или Пятидесятница – великий церковный праздник отмечается православными христианами и католиками на 50-й день после Пасхи, в Украине является выходным днем.

– великий церковный праздник отмечается православными христианами и католиками на 50-й день после Пасхи, в Украине является выходным днем. День работников водного хозяйства Украины – профессиональный праздник людей, связанных с водными ресурсами, отмечается в первое воскресенье июня.

– профессиональный праздник людей, связанных с водными ресурсами, отмечается в первое воскресенье июня. День работников местной промышленности Украины – также ежегодно отмечается в первое воскресенье июня в честь работников местной промышленности в развитии экономики государства.

– также ежегодно отмечается в первое воскресенье июня в честь работников местной промышленности в развитии экономики государства. Всемирный день безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day) – отмечается с 2019 года по инициативе ООН с целью преодоления голода во всех регионах Земли и достижения здорового и полноценного питания.

Какой сегодня праздник

7 июня отмечается День святой Троицы, который также называется Пятидесятница – великий праздник, прославляющий Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Именно этот день считается датой сотворения святой вселенской Церкви. Также православная церковь чтит третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В народе 7 июня празднуется Троицын день, в честь которого христиане издавна украшали дома и храмы зеленью, веточками, цветами, пекли пироги и устраивали народные гуляния. С этого дня начинался летний цикл праздников. Также ежегодно 7 июня отмечается Иванов день или Медвяные росы.

Приметы на 7 июня

На Троицу ни в коем случае нельзя работать, тревожить землю, стричься и ссориться.

На Троицу нельзя гулять в одиночку по лесам и водоемам, чтобы русалки не утащили.

Если на Иванов день цветет рябина, будет хороший урожай овса.

Скот на Иванов день нельзя выгонять на пастбище, пока не сойдет медовая роса.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1632 – в Индии заложен мавзолей Тадж-Махал.

1929 – в Риме образовано суверенное государство Ватикан.

1963 – группа The Rolling Stones впервые выступила на телевидении.

1965 – корпорация Sony представила первый видеомагнитофон.

1991 – в Украине произошло переподчинение республике союзных предприятий на ее территории.

Кто родился 7 июня

1848 – Поль Гоген, французский живописец-постимпрессионист.

1917 – Дин Мартин, американский актер и певец.

1938 – Александр Дольский, советский поэт, композитор, бард.

1940 – Том Джонс, английский певец.

1958 – Принс, американский музыкант, певец, гитарист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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