7 марта: какой сегодня праздник

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 7 марта в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 7 марта.

Сегодня 66-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 299 дней. Именинники – Афанасий, Вячеслав, Афанасий, Федор, Филипп (Филипп).

Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.

День обретение мощей мучеников

В этот день Православная церковь отмечает обретение мощей святых мучеников в Царьграде, возле Евгениевых ворот. На этом месте в пятом веке стали происходить чудеса исцеления, а Впоследствии открылось, что там тайно захоронены мощи множества христианских мучеников.

События в истории 7 марта

321 год – по указу римского императора Константина воскресенье объявлено выходным днем.

1530 – Папа Римский отказал английскому королю Генриху VIII в праве на развод с женой, что подтолкнуло короля к созданию англиканской церкви.

В 1876 году 29-летний американский изобретатель Александр Грэхем Белл получил патент на телефон.

В 1933-м американец Чарльз Дарроу придумал популярную и сейчас игру "Монополия".

1987 год – победив по очкам в 12-раундовом поединке Джеймса Смита, "железный" Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира по боксу среди профессионалов-тяжеловесов по версии World Boxing Council (WBC).

В 1992 году были сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины.

Родились 7 марта

В 1765 году родился Жозеф Ньепс, французский изобретатель, один из создателей фотографического процесса – в 1820-е годы нашел способ фиксирования изображения при помощи светочувствительного асфальтового лака (гелиографии).

В 1850 году родился Томаш Масарик, президент Чехословакии, общественный и политический деятель.

В 1875 году родился Морис Равель, французский композитор ("Дитя и волшебство", "Испанская рапсодия", "Болеро").

В 1908 году родилась Анна Маньяни, итальянская актриса ("Мираж", "Розовое татуировки", "Рим – открытый город", "Мама Рома").

В 1924 году родился Кобо Абэ, японский писатель ("Женщина в песках", "Чужое лицо", "Человек-ящик").

В 1929 году родился Эрнст Оцвирк, австрийский футболист, лучший футболист мира (1952).

В 1946 году родился Мэтью Фишер, британский рок-музыкант (Procol Harum).

В 1959 году родился Лучано Спаллетти, итальянский футболист и тренер.

В 1960 году родился Иван Лендл, американский теннисист чешского происхождения; восьмикратный победитель турниров Большого Шлема, лучше ракетка мира (с 1983 г. в течение 270 недель – третий в истории результат).

Ранее мы писали о выходных днях на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.