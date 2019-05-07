7 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 мая в истории

Сегодня - 7 мая Фото: Pixabay

Сегодня 127-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 238 дней. Именинники – Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Алексей, Савва (Сава), Фома. В Дании отмечают День молитвы, в Шотландии – День весны, в Казахстане – День защитника отечества.

7 мая: какой сегодня праздник

Ежегодно с 1945 года 7 мая отмечается Международный день радио, который является профессиональным праздником работников различных отраслей связи, радиолюбителей и радиожурналистов. В народе 7 мая отмечается день Евсея. К этому времени заканчивали сеять овес.

Приметы на 7 мая

Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.

Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите.

Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю.

Лучи солнца темнеют – к грозе.

Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание – к сильной грозе и порывистому ветру.

Сны с 6 на 7 мая сбудутся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.

В этот день нежелательно выяснять отношения на работе и дома

Интересные и важные события в истории 7 мая

1663 – в центре Лондона открылся Королевский театр.

1887 – американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13,5 миль. Путешествие длилось более трех лет.

1895 – в Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, которое было прототипом радио.

1946 – в Токио основана "Токийская компания телесвязи", которая впоследствии была переименована в Sony.

1998 – корпорация Mercedes-Benz купила корпорацию Chrysler Corporation.

2006 – в возрасте 99 лет умерла последняя свидетельница гибели "Титаника" – американка, которой на момент катастрофы было 5 лет.

2008 – состоялась инаугурация третьего президента России Дмитрия Медведева.

Кто родился 7 мая

1774 – Фрэнсис Бофорт, английский моряк, создатель 12-балльной шкалы силы ветра.

1833 – Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист.

1840 – Петр Чайковский, великий русский композитор.

1861 – Рабиндранат Тагор, индийский писатель, философ.

1909 – Эдвин Лэнд, изобретатель фотокамеры "Polaroid".

1946 – Владимир Бортко, советский кинорежиссер, сценарист.

Напомним, "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Ранее мы рассказывали, когда поминальные дни в 2019 году после Пасхи.

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