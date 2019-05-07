7 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 мая в истории
Сегодня 127-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 238 дней. Именинники – Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Алексей, Савва (Сава), Фома. В Дании отмечают День молитвы, в Шотландии – День весны, в Казахстане – День защитника отечества.
Ежегодно с 1945 года 7 мая отмечается Международный день радио, который является профессиональным праздником работников различных отраслей связи, радиолюбителей и радиожурналистов. В народе 7 мая отмечается день Евсея. К этому времени заканчивали сеять овес.
- Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.
- Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите.
- Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю.
- Лучи солнца темнеют – к грозе.
- Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание – к сильной грозе и порывистому ветру.
- Сны с 6 на 7 мая сбудутся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.
- В этот день нежелательно выяснять отношения на работе и дома
1663 – в центре Лондона открылся Королевский театр.
1887 – американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13,5 миль. Путешествие длилось более трех лет.
1895 – в Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, которое было прототипом радио.
1946 – в Токио основана "Токийская компания телесвязи", которая впоследствии была переименована в Sony.
1998 – корпорация Mercedes-Benz купила корпорацию Chrysler Corporation.
2006 – в возрасте 99 лет умерла последняя свидетельница гибели "Титаника" – американка, которой на момент катастрофы было 5 лет.
2008 – состоялась инаугурация третьего президента России Дмитрия Медведева.
1774 – Фрэнсис Бофорт, английский моряк, создатель 12-балльной шкалы силы ветра.
1833 – Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист.
1840 – Петр Чайковский, великий русский композитор.
1861 – Рабиндранат Тагор, индийский писатель, философ.
1909 – Эдвин Лэнд, изобретатель фотокамеры "Polaroid".
1946 – Владимир Бортко, советский кинорежиссер, сценарист.
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