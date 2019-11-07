7 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и как провести этот день
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 ноября в истории
7 ноября – 311-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 54 дня. Именинники – Анастасий, Валерий, Маркиан, Матрона, Афанасий. В Тунисе отмечают День памяти, а в Бангладеш – День революции. Также сегодня празднуется Международный день проектного менеджера.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 7 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 ноября.
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По народному календарю 7 ноября – день Федота. В народе этот день называли "бабьи плачи". На Федота люди нанимали специальных плакальщиц, которые должны были идти на кладбище и оплакивать там покойных родных и близких.
Также 7 ноября женщины считали нужным хорошо выплакаться. Это, по их мнению, позволяло очистить душу и помыслы и встретить с чистой душой зиму.
Народные приметы на 7 ноября
- 7 ноября обязательно должен пойти дождь или снег.
- Комары еще есть на Федота – к теплой зиме.
- Гром в ноябре – зима будет малоснежной.
- 1909 – создание Украинского студенческого союза во Львове.
- 1917 – начало Октябрьской революций.
- 1928 – открытие харьковского Госпрома.
- 1951 – в Киеве заработал первый в Украине телецентр.
- 1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.
- 2000 – Буш-младший Джордж стал президентом США.
- 1855 – историк, археолог, этнограф, автор трудов по истории украинского казачества Дмитрий Яворницкий.
- 1857 – украинский историк Дмитрий Багалей.
- 1867 – французский физик и химик польского происхождения, двукратный Нобелевский лауреат Мария Склодовская-Кюри.
- 1879 – русский большевистский деятель Лев Троцкий.
- 1888 – руководитель крестьянского повстанческого движения Нестор Махно.
- 1913 – французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю.
- 1936 – украинский поэт Николай Винграновский.
- 1986 – украинский футболист Дмитрий Чигринский.
Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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