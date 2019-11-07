7 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и как провести этот день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 ноября в истории

7 ноября отмечаем день Федота Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

7 ноября – 311-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 54 дня. Именинники – Анастасий, Валерий, Маркиан, Матрона, Афанасий. В Тунисе отмечают День памяти, а в Бангладеш – День революции. Также сегодня празднуется Международный день проектного менеджера.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 7 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 ноября.

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Какой праздник 7 ноября, как провести день

По народному календарю 7 ноября – день Федота. В народе этот день называли "бабьи плачи". На Федота люди нанимали специальных плакальщиц, которые должны были идти на кладбище и оплакивать там покойных родных и близких.

Также 7 ноября женщины считали нужным хорошо выплакаться. Это, по их мнению, позволяло очистить душу и помыслы и встретить с чистой душой зиму.

Народные приметы на 7 ноября

7 ноября обязательно должен пойти дождь или снег.

Комары еще есть на Федота – к теплой зиме.

Гром в ноябре – зима будет малоснежной.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 ноября

1909 – создание Украинского студенческого союза во Львове.

1917 – начало Октябрьской революций.

1928 – открытие харьковского Госпрома.

1951 – в Киеве заработал первый в Украине телецентр.

1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.

2000 – Буш-младший Джордж стал президентом США.

Кто родился 7 ноября

1855 – историк, археолог, этнограф, автор трудов по истории украинского казачества Дмитрий Яворницкий.

1857 – украинский историк Дмитрий Багалей.

1867 – французский физик и химик польского происхождения, двукратный Нобелевский лауреат Мария Склодовская-Кюри.

1879 – русский большевистский деятель Лев Троцкий.

1888 – руководитель крестьянского повстанческого движения Нестор Махно.

1913 – французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю.

1936 – украинский поэт Николай Винграновский.

1986 – украинский футболист Дмитрий Чигринский.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

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