7 сентября: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 сентября в истории

Сегодня – 7 сентября 2018 года. Фото: pixabay

Сегодня 250-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 115 дней. Именинники – Варфоломей, Евлогий, Мина, Протоген, Тит. Всемирный день уничтожения военной игрушки, в Бразилии празднуют День независимости, в Мозамбике – День победы, а в Украине отмечают День разведки.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 7 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 сентября 2018 года.

Народные приметы на 7 сентября

Много грибов в лесах – в согласовании с примет, нужно ожидать затяжной и холодной зимы. Перелетные птицы садятся на землю 7 сентября – погода будет ясной.

Если же они сидят на крышах домов – жди ненастья.

Если человек родился в день Тита, то, приметы гласят, счастье придет к нему в зрелом возрасте. В качестве талисмана таким людям стоит носит янтарь.

7 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

В 1776 году американская подводная лодка Turtle провел первую в мире подводную атаку.

В 1812 году у села Бородино в 110 километрах от Москвы поражением русских войск закончился генеральное сражение франко-российской войны 1812 года.

В 1901-м – в Китае был подписан известный "Заключительный протокол".

1986-й год – через два года после получения Нобелевской премии мира за ненасильственную противодействие апатеиду епископ Дезмонд Туту стал архиепископом Кейптауна, первым чернокожим в Южной Африке, возглавивший англиканскую церковь.

В 1996 году Изабелла Корриа из штата Мичиган стала 40-й из известных жертв доктора Джека Кеворкяна, сторонника и реализатора права человека на эфтаназии.

Кто родился 7 сентября

В 1533-м родилась Елизавета I, королева Англии, дочь Генриха VIII и Анны Болейн, последняя из династии Тюдоров.

1707-й год – Жорж Луи Леклерк де Бюффон, французский естествоиспытатель, автор 36-томной "Естественной истории" в которой выдвинул идею единства растительного и животного мира.

1870-й год – Александр Куприн, русский писатель (Яма).

В 1949-м родилась всемирно известная канадская певица – Глория Гейнор (I Will Survive, Never Can Say Goodbye).

1949 год – Глория Гейнор (Фаулз), канадская певица (I Will Survive, Never Can Say Goodbye).

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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