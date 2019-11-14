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72-летний мужчина из шахтерской деревни сменил пол

Пенсионер признался, что долгое время он ничего не слышал о сообществе трансгендеров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:13
Пенсионер сменил пол в 72 года
Пенсионер сменил пол в 72 года
Фото: Depositphotos

72-летний житель британского города Уимборн-Минстер, графство Дорсет, сделал операцию по смене пола и стал женщиной. Мужчина родился в 1946 году и рос с бабушкой в шахтерской деревне, сообщает издание Daily Mail.

"Мне всегда нравилась женская одежда. Когда мне было десять лет, я примеряла платья моей тети, когда она уходила и старалась ей подражать, – рассказывает Пиппа Джонс, которая в 72 года решилась на операцию по смене пола.

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Недавно Джонс посетила событие для трансгендеров в Лондоне. Ее расстроили пикетировавшие мероприятие участники движения "В защиту женщин", которые считают, что термин "женщина" должен быть применим исключительно к "взрослым людям женского пола" и выступают против "мужчин, которые делают вид, что они женщины". "Очень грустно, что за все эти годы отношение к трансгендерам так и не поменялось в лучшую сторону", – сказала она.

Пиппа Джонс
Пиппа Джонс
Фото: BBC

Джонс призналась, что прожила больше 70 лет, но ничего не слышала о сообществе трансгендеров и не знала, что есть люди, похожие на нее.

Напомним, в США трансгендер родил здорового мальчика. Также мы рассказывали, как монах сменил пол ради карьеры модели.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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