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74-летняя женщина родила двойню: как это возможно

Менопауза у жительницы Индии наступила 30 лет назад, а детей никогда не было

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:06

Жительница индийского штата Андхра-Прадешблагодаря Эрраматти Мангаямма на 74-м году жизни родила здоровую двойню. После документального подтверждения своего возраста она станет старейшей женщиной, которой удалось родить. Пока рекорд принадлежит испанке Марии дель Кармен Бусаде де Ларе, родившей двойню в 66 лет, сообщает Daily Mail.

Жительница Индии родила в 74 года
Жительница Индии родила в 74 года
Фото: Newslions

Как пишут авторы издания, менопауза у Мангаяммы наступила еще 30 лет назад, а детей не было. В ноябре 2018 года индуска обратилась в клинику репродуктивного здоровья. Там ей согласились помочь и даже оплатили большую часть процедур. Для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) использовали успешно оплодотворенные донорские яйцеклетки.

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На протяжении всей беременности Мангаямма лежала в больнице под наблюдением врачей. В четверг, 5 сентября, с помощью кесарева сечения женщина родила двух здоровых девочек.

Индуска родила здоровую двойню
Индуска родила здоровую двойню
Фото: Newslions

Ранее "Сегодня" писали о жительнице штата Техас (США), которая родила шестерых детей за девять минут. Две девочки и четыре мальчика появились на свет 15 марта. Также мы рассказывали, что в Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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