8 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 августа в истории

Какой сегодня праздник, 8 августа? День войск связи Вооруженных Сил Украины, Международный день офтальмологии, Международный день кошек, День альпиниста. Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократa – в православном календаре. Ермолаев день – в народном календаре. Именины празднуют: Ермолай, Игнат, Прасковья, Сергей, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 августа.

8 августа: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день альпинизма (День альпиниста) – ежегодно празднуется 8 августа в честь первых покорителей вершин Жака Бальма и Мишеля Паккарда.

– ежегодно празднуется 8 августа в честь первых покорителей вершин Жака Бальма и Мишеля Паккарда. Международный день офтальмологии (World Ophthalmologist Day) – медицинский праздник отмечается в день рождения выдающегося офтальмолога Святослава Федорова.

– медицинский праздник отмечается в день рождения выдающегося офтальмолога Святослава Федорова. Всемирный день кошек (World Cat Day) – это повод для хозяев побаловать своих домашних питомцев.

– это повод для хозяев побаловать своих домашних питомцев. День войск связи – празднует Украина, начиная с 2000 года.

– празднует Украина, начиная с 2000 года. День физкультурника – отмечается в России во вторую субботу августа.

Какой сегодня праздник

8 августа православная церковь чтит память священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократa, иереев Никомидийских.

В народе 8 августа отмечают Ермолаев день. Считалось, что в этот день роса обладает особой целебной силой, которая передается травам, а потому самое время их собирать.

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Приметы на 8 августа

если на Ермолая кусаются мухи – будет дождь;

на Ермолая росу собираем;

время сбора яблок, но есть их еще нельзя до Яблочного Спаса.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1786 – швейцарцы Жак Бальма и Мишель Паккард впервые покорили самую высокую альпийскую гору Монблан.

1815 – началась ссылка Наполеона на острове Святой Елены.

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1899 – день рождения холодильника.

1900 – учрежден Кубок Дэвиса в лаун-теннисе.

1968 – в Киеве открылся Институт культуры.

2000 – официально начаты опыты по клонированию человека.

Кто родился 8 августа

1819 – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, фольклорист, переводчик.

1927 – Святослав Федоров, советский офтальмолог.

1937 – Дастин Хоффман, американский актер, режиссер, продюсер.

1943 – Юлий Гусман, российский кинорежиссер, участник КВН.

1948 – Светлана Савицкая, советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, побывавшая в открытом космосе.

1951 – Станислав Садальский, российский актер театра и кино.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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