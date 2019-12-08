8 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 декабря в истории

8 декабря – день Климента Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

8 декабря отмечаем Международный день художника, в Украине – день благотворительности, день студента Болгарии, день работников радио и телевидения Кыргызстана, день матери в Панаме, день Конституции Республики Узбекистан. Кроме этого, 8 декабря – торжество непорочного зачатия Девы Марии у западных христиан.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 8 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 декабря.

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День благотворительности – отмечается в Украине во второе воскресенье декабря. Этот национальный праздник, посвященный всем людям, кто занимается благотворительной деятельностью.

– отмечается в Украине во второе воскресенье декабря. Этот национальный праздник, посвященный всем людям, кто занимается благотворительной деятельностью. Международный день художника. Праздник отмечают не только профессионалы, но и любители. 8 декабря проводится множество различных мероприятий: мастер-классы, инсталляции и перформансы, тематические выставки в учреждениях культуры, музеях и галереях.

Какой православный праздник 8 декабря

По народному календарю сегодня – день Климента. В народе его называли Климом холодным, потому что крестьян донимали сильные морозы и ветры. Существовало верование, что на Климента нельзя ни в коем случае начинать никаких дел после завтрака. Все нужно делать натощак.

Несмотря на стужу люди пытались быть веселыми и бодрыми, поскольку опасались злых духов – Трескунов. Они дремлют летом, а зимой просыпаются от трескучего холода и наказывают тех, кто жалуется на морозы.

Народные приметы на 8 декабря

Снег 8 декабря – лето будет дождливым.

Рано петух поет – к потеплению.

Воду видно на замерзшем водоеме – будет потепление.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 декабря

1792 – состоялась первая в США кремация тела.

1868 – во Львове основали общество "Просвіта" с целью популяризировать украинскую культуру.

1919 – коалиция союзников (члены Антанты) признала восточной границей Польши "линию Керзона", юридически утвердив аннексию Польшей некоторых украинских этнических земель – Холмщины, Подляшья, Лемковщины и Посяння.

1963 – начал свою работу Украинский католический университет имени святого Климента в Риме.

1980 – несколькими выстрелами в спину 25-летний Марк Дэвид Чепмен убил Джона Леннона, который вечером возвращался с женой Йоко Оно домой. Убийца даже не пытался скрыться с места преступления.

1991 – в Беловежской Пуще Президент Украины Леонид Кравчук, президент России Борис Ельцин и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о прекращении существования СССР.

2004 – Верховная Рада Украины проголосовала за "большой пакет" – внесение изменений в Конституцию в части местного самоуправления и закон "Об особенностях применения закона Украины" о выборах Президента Украины" при переголосовании повторного голосования в декабре 2004 года".

2010 – со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым — SpaceX Dragon, SpaceX становится первой частной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат.

2013 – в 18:00 в Киеве во время митинга Евромайдана свергнут памятник Ленину на Бессарабке.

Кто родился 8 декабря

1542 – Мария Стюарт, королева Шотландии с 1542 года.

1858 – Николай Волкович, украинский хирург.

1861 – Жорж Мельес, французский изобретатель и кинорежиссер, один из основателей мирового кинематографа.

1878 – Михаил Емельянович-Павленко, украинский военный деятель периода УНР.

1882 – Григорий Шерстюк, украинский языковед, педагог, журналист, издатель, общественный деятель.

1884 – Юлиан Опильский, украинский писатель.

1907 – Климентий Доминчен, украинский композитор, дирижер, народный артист Украины.

1907 – Антон Хижняк, украинский писатель.

1927 – Николай Манойло, украинский оперный певец, народный артист СССР.

1934 – Алиса Фрейндлих, советская актриса театра и кино ("12 стульев", "Служебный роман", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс").

1936 – Дэвид Кэррадайн, американский киноактер ("Убить Билла", "Большой Стен").

1943 – Джим Моррисон, американский рок-музыкант, фронтмен группы The Doors.

1953 – Ким Бейсингер, американская киноактриса, лауреат премии "Оскар" ("На 50 оттенков темнее").

1966 – Шинейд О’Коннор, ирландская поп-певица.

1982 – Ники Минаж, американская певица, рэп-исполнитель, актриса и модель.

1993 – Анна-София Робб, американская актриса ("Чарли и шоколадная фабрика", "Дневники Кэрри").

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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