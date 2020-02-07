8 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 февраля в истории
8 февраля – День память святого Федора Студита, а также День словенской культуры. Именины празднуют Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор и Филипп.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 8 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 февраля.
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- День словенской культуры. 8 февраля в Словении отмечается День словенской культуры, называемый также Днем Прешерна. Заслуга Прешерна в том, что он показал, что его родной язык ничем не уступает языкам Западной Европы, что и на словенском можно создавать прекрасные стихи самых разных жанров: баллады, газели, поэмы. В этот день проходят различные культурные мероприятия – выставки, концерты, лекции, чтения.
8 февраля 2020 года чтят память святого Федора Студита. Это греческий общественный деятель и монах, которого церковнослужители причислили к лику святых. По преданию, именно в этот день умершие родственники тоскуют по своим родным, которые остались в этом мире.
Народные приметы на 8 февраля
- В этот день гадают на погоду. Рассыпьте горсть гороха на тарелку и слушайте: если он звонко ударился, то скоро наступят морозы. Если звук глухой, то можно ожидать снегопада.
- Безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит быстро.
- Чтобы покойники не беспокоили, то у входной двери надо повесить пучок рябины или крапивы. Считается, что эти растения отпугивают злых духов.
Что нельзя делать 8 февраля
- В этот день можно легко получить сглаз, поэтому желательно носить на себе оберег.
- Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в ладу.
Что можно делать 8 февраля
- Удачное время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать со сменой прически, результат вас изрядно удивит.
- 1672 – Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета.
- 1815 – на Венском конгрессе приняли декларацию, запрещающую торговлю невольниками.
- 1837 – состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом) на окраине Санкт-Петербурга. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.
- 1838 – Сэмюэл Морзе в Филадельфии, в Институте Франклина, впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа.
- 1887 – Конгресс США утвердил акт Дэвиса.
- 1910 – в США основана организация бойскаутов Boy Scouts of America.
- 1915 – в Лос-Анджелесе, в кинозале "Клюнз" прошла премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации".
- 1918 – основан Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили – старейшее высшее учебное заведение Грузии.
- 1929 – Николай Камов называет изобретенный им аппарат новым словом "вертолет", заменив используемый до этого термин "геликоптер".
- 1960 – установлены первые восемь звезд (Оливии Борден, Рональда Колмана, Луис Фазенды, Престона Фостера, Берта Ланкастера, Эдварда Седжвика и Эрнеста Торренса) на голливудской "Аллее славы".
- 1983 – сильнейшая пыльная буря, появившаяся на севере австралийского штата Виктория, накрыла город Мельбурн.
- 1994 – Украина подписала рамочный документ программы НАТО "Партнерство во имя мира".
- 1997 – в Киеве создана партия Христианско-народный союз, которая в 2003 году была переименована в Христианско-демократический союз.
- 1700 – Даниил Бернулли, швейцарский врач, математик, один из основателей математической физики и гидродинамики.
- 1766 – Ефрем Мухин, анатом, врач, физиолог, основоположник травматологии в России.
- 1828 – Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики.
- 1834 – Дмитрий Менделеев, русский химик, автор Периодической системы химических элементов.
- 1906 – Честер Карлсон, американский физик и адвокат, изобретатель ксерографии.
- 1990 – Клэй Александер Томпсон, американский баскетболист, чемпион НБА, чемпион мира и Олимпийских игр.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
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