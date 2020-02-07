8 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 февраля в истории

8 февраля – День память святого Федора Студита Фото: instagram.com/darkfaerietales_

8 февраля – День память святого Федора Студита, а также День словенской культуры. Именины празднуют Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор и Филипп.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 8 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 февраля.

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День словенской культуры. 8 февраля в Словении отмечается День словенской культуры, называемый также Днем Прешерна. Заслуга Прешерна в том, что он показал, что его родной язык ничем не уступает языкам Западной Европы, что и на словенском можно создавать прекрасные стихи самых разных жанров: баллады, газели, поэмы. В этот день проходят различные культурные мероприятия – выставки, концерты, лекции, чтения.

Какой праздник 8 февраля

8 февраля 2020 года чтят память святого Федора Студита. Это греческий общественный деятель и монах, которого церковнослужители причислили к лику святых. По преданию, именно в этот день умершие родственники тоскуют по своим родным, которые остались в этом мире.

Народные приметы на 8 февраля

В этот день гадают на погоду. Рассыпьте горсть гороха на тарелку и слушайте: если он звонко ударился, то скоро наступят морозы. Если звук глухой, то можно ожидать снегопада.

Безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит быстро.

Чтобы покойники не беспокоили, то у входной двери надо повесить пучок рябины или крапивы. Считается, что эти растения отпугивают злых духов.

Что нельзя делать 8 февраля

В этот день можно легко получить сглаз, поэтому желательно носить на себе оберег.

Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в ладу.

Что можно делать 8 февраля

Удачное время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать со сменой прически, результат вас изрядно удивит.

Интересные и важные события в Украине и мире

1672 – Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета.

1815 – на Венском конгрессе приняли декларацию, запрещающую торговлю невольниками.

1837 – состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом) на окраине Санкт-Петербурга. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.

1838 – Сэмюэл Морзе в Филадельфии, в Институте Франклина, впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа.

1887 – Конгресс США утвердил акт Дэвиса.

1910 – в США основана организация бойскаутов Boy Scouts of America.

1915 – в Лос-Анджелесе, в кинозале "Клюнз" прошла премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации".

1918 – основан Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили – старейшее высшее учебное заведение Грузии.

1929 – Николай Камов называет изобретенный им аппарат новым словом "вертолет", заменив используемый до этого термин "геликоптер".

1960 – установлены первые восемь звезд (Оливии Борден, Рональда Колмана, Луис Фазенды, Престона Фостера, Берта Ланкастера, Эдварда Седжвика и Эрнеста Торренса) на голливудской "Аллее славы".

1983 – сильнейшая пыльная буря, появившаяся на севере австралийского штата Виктория, накрыла город Мельбурн.

1994 – Украина подписала рамочный документ программы НАТО "Партнерство во имя мира".

1997 – в Киеве создана партия Христианско-народный союз, которая в 2003 году была переименована в Христианско-демократический союз.

Кто родился 8 февраля

1700 – Даниил Бернулли, швейцарский врач, математик, один из основателей математической физики и гидродинамики.

1766 – Ефрем Мухин, анатом, врач, физиолог, основоположник травматологии в России.

1828 – Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики.

1834 – Дмитрий Менделеев, русский химик, автор Периодической системы химических элементов.

1906 – Честер Карлсон, американский физик и адвокат, изобретатель ксерографии.

1990 – Клэй Александер Томпсон, американский баскетболист, чемпион НБА, чемпион мира и Олимпийских игр.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

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