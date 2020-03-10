8 Марта удалось на славу: девушка без платья на трассе пыталась поймать такси, видео

Полуголая россиянка на улице Заки Валиди в Уфе пыталась поймать попутку

Утром 9 марта жители центра Уфы (РФ) могли наблюдать из окна необычную картину. Возле проезжей части на улице Заки Валиди разгуливала полуголая девушка и, судя по жестам, пыталась поймать попутку. Инцидент произошел на остановке "Телецентр" (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

"Я обожаю Телецентр. Почему? Потому что вот такое происходит постоянно. Почему девушка полуголая, я этого не понимаю. Что она делает?" – задается вопросом авто видеозаписи.

На кадрах видно, что остановить попутку ей не удалось. Что произошло дальше, неизвестно. В комментариях большинство юзеров осудили россиянку. Но были и те, кто проявил терпимость, – ведь неизвестно, по какой причине девушка осталась без платья.

"Платье исчезло, карета превратилась в тыкву, а домой ехать надо!", "Хорошо отпраздновала Международный женский день, что вы", "На телевидение хотела попасть, наверное", – написали пользователи Сети.

Видео: Bash.news

Напомним, ранее мы писали, что 11 марта неадекватная женщина устроила "стриптиз" в одном из заведений в центре Харькова.Кроме того, в центре Кропивницкого голая женщина разгуливала в десятиградусный мороз.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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