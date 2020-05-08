8 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 мая в истории

Какой сегодня праздник, 8 мая? День памяти и примирения, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. В православном календаре – день памяти апостола и евангелиста Марка. Именины празднуют Василий, Мария, Марк, Марфа, Сергей, Тамара.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 мая.

8 мая: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День Победы в Европе (VE Day) – отмечается в память о событиях 1945 года, когда антигитлеровская коалиция официально приняла безоговорочную сдачу вооруженных сил нацистской Германии.

– отмечается в память о событиях 1945 года, когда антигитлеровская коалиция официально приняла безоговорочную сдачу вооруженных сил нацистской Германии. День памяти и примирения , посвященный жертвам Второй мировой войны, согласно резолюции 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается с 2005 года.

, посвященный жертвам Второй мировой войны, согласно резолюции 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается с 2005 года. День освобождения от нацистской диктатуры – в Германии.

– в Германии. Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца в честь организации, которая предоставляет защиту и помощь пострадавшим в результате военных и боевых действий во всем мире.

в честь организации, которая предоставляет защиту и помощь пострадавшим в результате военных и боевых действий во всем мире. День флоры (Фэрри) – весенний праздник отмечается в Великобритании со времен друидов.

– весенний праздник отмечается в Великобритании со времен друидов. Фестиваль тюльпанов – в Канаде.

– в Канаде. День Идальго – в Мексике, отмечается в день рождения национального героя Мигеля Идальго.

Какой сегодня праздник

8 мая православная церковь отмечает день памяти святого Марка – одного из четверых евангелистов, апостола от семидесяти. Чтится память преподобного Сильвестра Обнорского – основателя Воскресенского монастыря. Также в этот день чествуется Цареградская икона Божией Матери.

В народе 8 мая отмечался день Марка Ключника. Люди верили, что у этого святого хранились ключи, которыми открываются небеса и выпускаются дожди.

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Приметы на 8 мая

На Марка Ключника молились, чтобы не было засухи.

Сильные дожди в мае – к богатому урожаю хлеба.

Ясный день на Марка обещает хороший урожай яровых.

Высокая радуга – к хорошей погоде.

На Марка прилетают певчие птицы.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1886 – день рождения напитка "Coca-cola".

1903 – состоялся полет первого дирижабля "Лебоди".

1919 – заключен Ужгородский меморандум о присоединении Закарпатья к Чехословакии.

1945 – подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

1970 – The Beatles выпустили диск "Let It Be".

1982 – в Киеве на площади Победы торжественно открыт монумент городу-герою Киеву.

Кто родился 8 мая

1828 – Анри Жан Дюнан, швейцарский филантроп, инициатор создания международного общества "Красный Крест".

1903 – Фернандель, французский киноактер-комик.

1911 – Роберт Джонсон, американский гитарист и блюзмен.

1975 – Энрике Иглесиас, испанский певец.

1981 – Алексей Потапенко (Потап), украинский артист, продюсер, певец.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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