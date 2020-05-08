8 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 мая в истории
Какой сегодня праздник, 8 мая? День памяти и примирения, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. В православном календаре – день памяти апостола и евангелиста Марка. Именины празднуют Василий, Мария, Марк, Марфа, Сергей, Тамара.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 мая.
- День Победы в Европе (VE Day) – отмечается в память о событиях 1945 года, когда антигитлеровская коалиция официально приняла безоговорочную сдачу вооруженных сил нацистской Германии.
- День памяти и примирения , посвященный жертвам Второй мировой войны, согласно резолюции 59/26 Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается с 2005 года.
- День освобождения от нацистской диктатуры – в Германии.
- Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца в честь организации, которая предоставляет защиту и помощь пострадавшим в результате военных и боевых действий во всем мире.
- День флоры (Фэрри) – весенний праздник отмечается в Великобритании со времен друидов.
- Фестиваль тюльпанов – в Канаде.
- День Идальго – в Мексике, отмечается в день рождения национального героя Мигеля Идальго.
8 мая православная церковь отмечает день памяти святого Марка – одного из четверых евангелистов, апостола от семидесяти. Чтится память преподобного Сильвестра Обнорского – основателя Воскресенского монастыря. Также в этот день чествуется Цареградская икона Божией Матери.
В народе 8 мая отмечался день Марка Ключника. Люди верили, что у этого святого хранились ключи, которыми открываются небеса и выпускаются дожди.
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Приметы на 8 мая
- На Марка Ключника молились, чтобы не было засухи.
- Сильные дожди в мае – к богатому урожаю хлеба.
- Ясный день на Марка обещает хороший урожай яровых.
- Высокая радуга – к хорошей погоде.
- На Марка прилетают певчие птицы.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1886 – день рождения напитка "Coca-cola".
- 1903 – состоялся полет первого дирижабля "Лебоди".
- 1919 – заключен Ужгородский меморандум о присоединении Закарпатья к Чехословакии.
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- 1945 – подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.
- 1970 – The Beatles выпустили диск "Let It Be".
- 1982 – в Киеве на площади Победы торжественно открыт монумент городу-герою Киеву.
- 1828 – Анри Жан Дюнан, швейцарский филантроп, инициатор создания международного общества "Красный Крест".
- 1903 – Фернандель, французский киноактер-комик.
- 1911 – Роберт Джонсон, американский гитарист и блюзмен.
- 1975 – Энрике Иглесиас, испанский певец.
- 1981 – Алексей Потапенко (Потап), украинский артист, продюсер, певец.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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