8 ноября: какой православный праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 ноября в истории

8 ноября отмечаем Дмитриев день 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

8 ноября отмечаем Дмитриев день 2019 или же день памяти великомученика Дмитрия Солунского. Кроме этого, 8 ноября – Международный день КВН, День статистика в Казахстане, День журналиста в Китае и Международный день радиологии – праздник, который посвящен открытию рентгеновских лучей Вильгельмом Рентгеном в 1895 году.

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Дмитриев день 2019: какой православный праздник 8 ноября

В этот день почитают Дмитрия Солунского. В Дмитриев день принято справлять поминки по умершим. На Дмитрия также традиционно угощали свежим пивом о чем свидетельствует поговорка: "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит". Если Дмитриев день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же.

Приметы на Дмитриев день 2019

Оттепель наступила 8 ноября – зима будет теплой и мокрой.

Пошел снег на Дмитриев день – Пасха тоже будет со снегом.

Иней утром 8 ноября виден – зимой будет очень много снега.

Реки 8 ноября еще не покрылись льдом – морозов не будет до конца ноября.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 ноября

1793 – открытие Лувра.

1895 – немецкий физик Конрад Рентген открыл лучи, способные проникать сквозь непрозрачные материалы.

1961 – вышел в телеэфир первый выпуск программы "Клуб Веселых и Находчивых". Передача была сделана по образцу чешского телепроекта "Гадай, гадай, гадальщик". Позже КВН-движение распространилось на всю страну.

1975 – восстание на корабле Балтийского флота "Сторожевой", поднятое капитаном Валерием Саблиным с целью переустройства советского строя. Мятежный корабль был разбомблен, а Саблин – расстрелян.

Кто родился на Дмитриев день 8 ноября

1516 – первый гетьман Украины, основатель Запорожской Сечи Дмитрий Байда-Вишневецкий.

1847 – ирландский писатель, автор знаменитого романа "Дракула" Брэм Стокер.

1864 – выдающаяся актриса, выступавшая на театральных сценах Киева, Харькова, Одессы и Николаева Вера Комиссаржевская.

1900 – американская писательница, автор популярного романа "Унесенные ветром" Маргарет Митчел.

1923 – американский инженер, создатель первой интегральной микросхемы, Нобелевский лауреат Джек Килби.

1929 – народный артист Украины, исполнивший роль Голохвастова в кинофильме "За двумя зайцами" Олег Борисов.

1935 – французский актер театра и кино, режиссер, продюсер, сценарист Ален Делон.

1972 – американская актриса Гретхен Мол.

Ранее "Сегодня" писали о церковных праздниках и постах в ноябре 2019 по дням.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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