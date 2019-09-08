8 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 сентября в истории
Сегодня, 8 сентября, 251-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 114 дней. Именинники – Адриан, Наталья. Международный день распространения грамотности, Международный день солидарности журналистов, в Македонии отмечается День независимости.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 8 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 сентября.
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По народному календарю 8 сентября – Овсяница, ведь как раз приходило время собирать овес. Традиционно в этот день готовили овсяные кисели и блины из овсяной муки. Также 8 сентября люди продолжали собирать грибы и начинали заготовку рябины и калины. Эти ягоды были чрезвычайно полезными, особенно при лечении простуды.
Приметы на 8 сентября:
- Заморозки 8 сентября, к ранней зиме.
- Много рябины – скоро будут морозы.
- На овсяницу не опала листва дуба – будет суровая зима.
- 1296 – во Флоренции заложен собор Санта-Мария-дель-Фьори.
- 1395 – в Москву из города Владимира перенесена первая икона в мире – Владимирская икона Пресвятой Богородицы.
- 1522 – завершилась первое кругосветное путешествие под руководством Фернана Магеллана.
- 1636 – основан Гарвардский университет – старейший университет США.
- 1791 – французские художники впервые выставили свои картины в Лувре.
- 1886 – основан крупнейший город ЮАР Йоханнесбург.
- 1977 – канадская пловчиха Синди Николас стала первым человеком, который переплыл Ла-Манш туда и обратно.
- 1993 – создана Всемирная организация городов культурного наследия ЮНЕСКО.
- 1157 – Ричард I Львиное Сердце, английский король (1189-1199) из династии Плантагенетов.
- 1812 – жена Александра Пушкина Наталья Гончарова.
- 1830 – провансальский поэт и лексикограф, лауреат Нобелевской премии по литературе Фредерик Мистраль.
- 1898 – украинская актриса театра и кино Наталья Ужвий.
- 1971 – британский актер Мартин Фримен.
- 1979 – американская поп-певица Пинк (настоящее имя Алиша Мур).
Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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