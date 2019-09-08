8 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 сентября в истории

По народному календарю 8 сентября – Овсяница Фото: Pixabay

Сегодня, 8 сентября, 251-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 114 дней. Именинники – Адриан, Наталья. Международный день распространения грамотности, Международный день солидарности журналистов, в Македонии отмечается День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 8 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 сентября.

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8 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю 8 сентября – Овсяница, ведь как раз приходило время собирать овес. Традиционно в этот день готовили овсяные кисели и блины из овсяной муки. Также 8 сентября люди продолжали собирать грибы и начинали заготовку рябины и калины. Эти ягоды были чрезвычайно полезными, особенно при лечении простуды.

Приметы на 8 сентября:

Заморозки 8 сентября, к ранней зиме.

Много рябины – скоро будут морозы.

На овсяницу не опала листва дуба – будет суровая зима.

8 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1296 – во Флоренции заложен собор Санта-Мария-дель-Фьори.

1395 – в Москву из города Владимира перенесена первая икона в мире – Владимирская икона Пресвятой Богородицы.

1522 – завершилась первое кругосветное путешествие под руководством Фернана Магеллана.

1636 – основан Гарвардский университет – старейший университет США.

1791 – французские художники впервые выставили свои картины в Лувре.

1886 – основан крупнейший город ЮАР Йоханнесбург.

1977 – канадская пловчиха Синди Николас стала первым человеком, который переплыл Ла-Манш туда и обратно.

1993 – создана Всемирная организация городов культурного наследия ЮНЕСКО.

Кто родился 8 сентября

1157 – Ричард I Львиное Сердце, английский король (1189-1199) из династии Плантагенетов.

1812 – жена Александра Пушкина Наталья Гончарова.

1830 – провансальский поэт и лексикограф, лауреат Нобелевской премии по литературе Фредерик Мистраль.

1898 – украинская актриса театра и кино Наталья Ужвий.

1971 – британский актер Мартин Фримен.

1979 – американская поп-певица Пинк (настоящее имя Алиша Мур).

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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