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8 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 8 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
По народному календарю 8 сентября – Овсяница
По народному календарю 8 сентября – Овсяница
Фото: Pixabay

Сегодня, 8 сентября, 251-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 114 дней. Именинники – Адриан, Наталья. Международный день распространения грамотности, Международный день солидарности журналистов, в Македонии отмечается День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 8 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

8 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю 8 сентября – Овсяница, ведь как раз приходило время собирать овес. Традиционно в этот день готовили овсяные кисели и блины из овсяной муки. Также 8 сентября люди продолжали собирать грибы и начинали заготовку рябины и калины. Эти ягоды были чрезвычайно полезными, особенно при лечении простуды.

Приметы на 8 сентября:

  • Заморозки 8 сентября, к ранней зиме.
  • Много рябины – скоро будут морозы.
  • На овсяницу не опала листва дуба – будет суровая зима.

8 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1296 – во Флоренции заложен собор Санта-Мария-дель-Фьори.
  • 1395 – в Москву из города Владимира перенесена первая икона в мире – Владимирская икона Пресвятой Богородицы.
  • 1522 – завершилась первое кругосветное путешествие под руководством Фернана Магеллана.
  • 1636 – основан Гарвардский университет – старейший университет США.
  • 1791 – французские художники впервые выставили свои картины в Лувре.
  • 1886 – основан крупнейший город ЮАР Йоханнесбург.
  • 1977 – канадская пловчиха Синди Николас стала первым человеком, который переплыл Ла-Манш туда и обратно.
  • 1993 – создана Всемирная организация городов культурного наследия ЮНЕСКО.

Кто родился 8 сентября

  • 1157 – Ричард I Львиное Сердце, английский король (1189-1199) из династии Плантагенетов.
  • 1812 – жена Александра Пушкина Наталья Гончарова.
  • 1830 – провансальский поэт и лексикограф, лауреат Нобелевской премии по литературе Фредерик Мистраль.
  • 1898 – украинская актриса театра и кино Наталья Ужвий.
  • 1971 – британский актер Мартин Фримен.
  • 1979 – американская поп-певица Пинк (настоящее имя Алиша Мур).

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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