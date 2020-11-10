80-летняя бабушка после первой ночи с 35-летним любовником приняла ислам (фото)

Женщина в эфире ток-шоу This Morning рассказала о невероятной истории любви

80-летняя британка Айрис Джонс из английского графства Соммерсет вышла замуж за 35-летнего возлюбленного из Египта Мохаммеда Ахмеда Ибрихама и приняла ислам.

Пара прославилась на всю Великобританию после участия в телешоу This Morning, где они раскрыли подробности своей интимной жизни. В эфире Джонс заявила, что в их первую ночь они потратили целую упаковку интимной смазки, а на следующий день она не могла ходить.

Фото: Iris Jones | Facebook

Джонс и Ибрихам познакомились в 2019 году в Facebook. Пара какое-то время переписывалась, после чего британка прилетела к арабу в Каир. Недавно они сообщили о женитьбе. Ради своего возлюбленного Айрис даже приняла ислам.

Фото: Iris Jones | Facebook

"Любовь слепа. Айрис старше моей матери на 20 лет, но это не имеет для меня никакого значения, – заявил Ибрихам в интервью таблоиду Daily Mail. – Я не хочу ни ее гражданства, ни денег. Я доволен своей жизнью. Работаю и, слава Аллаху, у меня есть накопления".

Сообщается, что Мохаммед живет в трехкомнатном доме вместе с двумя младшими сестрами и младшим братом. Ранее он работал инспектором по сварке. Айрис в прошлом была уборщицей. Сейчас на пенсии – получает 200 фунтов стерлингов в неделю и пособие по инвалидности.

Фото: Iris Jones | Facebook

Напомним, Орри Келли и Джон Костелло из американского города Уэстон, штат Массачусетс, познакомились в 1951 году на свидании вслепую, прожили вместе 69 лет и умерли в один день.

Смотрите видео: как вернуть страсть в отношения

Кроме этого, мы рассказывали о паре пенсионеров, которые встречаются на закрытом погранпереходе Авентофт, разговаривая через шлагбаум.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться