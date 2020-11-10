Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

80-летняя бабушка после первой ночи с 35-летним любовником приняла ислам (фото)

Сегодня, 10:44

Женщина в эфире ток-шоу This Morning рассказала о невероятной истории любви

80-летняя британка Айрис Джонс из английского графства Соммерсет вышла замуж за 35-летнего возлюбленного из Египта Мохаммеда Ахмеда Ибрихама и приняла ислам.

Пара прославилась на всю Великобританию после участия в телешоу This Morning, где они раскрыли подробности своей интимной жизни. В эфире Джонс заявила, что в их первую ночь они потратили целую упаковку интимной смазки, а на следующий день она не могла ходить.

Фото: Iris Jones | Facebook

Джонс и Ибрихам познакомились в 2019 году в Facebook. Пара какое-то время переписывалась, после чего британка прилетела к арабу в Каир. Недавно они сообщили о женитьбе. Ради своего возлюбленного Айрис даже приняла ислам.

Фото: Iris Jones | Facebook

"Любовь слепа. Айрис старше моей матери на 20 лет, но это не имеет для меня никакого значения, – заявил Ибрихам в интервью таблоиду Daily Mail. – Я не хочу ни ее гражданства, ни денег. Я доволен своей жизнью. Работаю и, слава Аллаху, у меня есть накопления".

Читайте также:
Влюбленные или родственники? 22 пары, внешность которых вводит в заблуждение (фото)

Сообщается, что Мохаммед живет в трехкомнатном доме вместе с двумя младшими сестрами и младшим братом. Ранее он работал инспектором по сварке. Айрис в прошлом была уборщицей. Сейчас на пенсии – получает 200 фунтов стерлингов в неделю и пособие по инвалидности.

Фото: Iris Jones | Facebook

Напомним, Орри Келли и Джон Костелло из американского города Уэстон, штат Массачусетс, познакомились в 1951 году на свидании вслепую, прожили вместе 69 лет и умерли в один день.

Смотрите видео: как вернуть страсть в отношения

Кроме этого, мы рассказывали о паре пенсионеров, которые встречаются на закрытом погранпереходе Авентофт, разговаривая через шлагбаум.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде Франция упростит въезд для пар, которые оказались в разных странах из-за пандемии Как понять, что мужчина любит: четыре верных признака За что мужчины любят женщин: всего два пункта
фото Великобритания знакомства отношения любовь
Реклама

Новости партнеров

Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно

Популярные статьи

Вчера, 18:30Wellness

Какие продукты снижают уровень плохого холестерина

Вчера, 18:11Events

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Вчера, 15:27Food

Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на похороны Михаила Жванецкого (фото)

Вчера, 10:45Events

День украинской письменности и языка: история праздника и поздравления

Вчера, 08:00Fun

Тест с фантазией на знание украинского языка: где реальное слово, а где выдуманное

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 9 ноября: Водолей будет покорять мир, а Рыбы – двигаться вверх по карьерной лестнице

Вчера, 00:01Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в одиннадцатом эфире

8 ноябряШоу-бизнес

Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден

8 ноябряШоу-бизнес

Мелания Трамп подает на развод с Дональдом Трампом – СМИ

8 ноябряEvents

Дмитриев день: поздравления, стихи, картинки, открытки

8 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака

8 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 8 ноября: Овны могу воплощать свои мечты, а Тельцы – влюбляться

8 ноябряEvents

Дмитриев день-2020: что ни в коем случае нельзя делать

8 ноябряEvents

8 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 ноябряШоу-бизнес

Директор Жванецкого назвал причину смерти артиста и рассказал, где его похоронят

Новости партнеров

Горячая фехтовальщица, которая разбила не одно мужское сердце
Горячая фехтовальщица, которая разбила не одно мужское сердце
Квитко показала себя, восхитив фанатов
Квитко показала себя, восхитив фанатов
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Донька Ющенка виблискувала формами в теплих краях
Донька Ющенка виблискувала формами в теплих краях
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять