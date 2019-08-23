85-летний пенсионер надел одежду внука и стал звездой интернета

Внук завел модному дедушке Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

85-летний учитель химии Тецуя Комо Фото: instagram.com/slvr.tty

85-летний учитель химии Тецуя Комо из города Акита в Японии стал настоящей сенсацией в Instagram. Все началось с того, что в начала этого лета его внук по имени Наоя решил развлечься на скучном семейном празднике и нарядил дедушку в свои самые модные вещи. Снимки парень разместил в Twitter, где они стали очень популярными.

К слову, Тецуя надевает отнюдь не случайные наряды. Его одежда должна идеально подходить для локации, в которой проходит фотосъемка. Например, в библиотеке он появился в свитере Balenciaga и сумке Gucci с тигровым принтом, чтобы гармонировать на фоне книг.

INSTAGRAM

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Позже модному японскому дедушке внук завел профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек. Сейчас за пенсионером следят более 125 тысяч подписчиков. Также у Тецуи есть своей официальный сайт, где можно посмотреть фотографии модника и даже написать ему письмо.

Предлагаем вам взглянуть на лучшие образы модного японского дедушки.

Модный пенсионер из Японии прославился в интернете Фото: instagram.com/slvr.tty Модный пенсионер из Японии прославился в интернете Фото: instagram.com/slvr.tty Модный пенсионер из Японии прославился в интернете Фото: instagram.com/slvr.tty Модный пенсионер из Японии прославился в интернете Фото: instagram.com/slvr.tty Модный пенсионер из Японии прославился в интернете Фото: instagram.com/slvr.tty Модный пенсионер из Японии прославился в интернете Фото: instagram.com/slvr.tty Модный пенсионер из Японии прославился в интернете Фото: instagram.com/slvr.tty Модный пенсионер из Японии прославился в интернете Фото: instagram.com/slvr.tty Модный пенсионер из Японии прославился в интернете Фото: instagram.com/slvr.tty Модный пенсионер из Японии прославился в интернете Фото: instagram.com/slvr.tty Модный пенсионер из Японии прославился в интернете Фото: instagram.com/slvr.tty 1/11

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