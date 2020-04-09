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9 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Какой сегодня, 9 апреля 2020 года, праздник? Отмечается Песах-2020, самый древний из еврейских праздников, а также Великий четверг у западных христиан. В народном календаре 9 апреля – день Матрены. Именины празднуют: Иван, Мануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 9 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 апреля.

  • Песах-2020 – самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории – с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю. Песах – праздник весны – символизирует пробуждение природы, обновление мира и освобождение человека.
  • Великий четверг у западных христиан. В этот день вспоминается тайная вечеря и установление Иисусом Христом таинства евхаристии – святого причастия.

Какой праздник 9 апреля: что нельзя делать

В народном календаре 9 апреля – день Матрены, которую считали покровительницей хозяек. Женщины 9 апреля обращались к ней с молитвой, чтобы Матрена помогла им в домашних делах.

9 апреля – день Матрены
9 апреля – день Матрены
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

От Матрены дни становились все теплее, перелетные птицы возвращались в свои гнезда. 9 апреля мужчины начинали рыбачить. В народе говорят, что сегодня ни в коем случае нельзя ссориться, иначе потом не удастся помириться.

Приметы на 9 апреля

  • Чайки летают над домом 9 апреля – скоро будет дождь.
  • Утренний туман 9 апреля обещает ясную погоду днем.
  • Если чибисы кричат вечером в день Матрены, то на следующий день будет ясно.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

  • Если они кричат низко, то будет засуха летом.
  • Иней и туман утром – год будет очень урожайным.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1609 – из Испании были изгнаны мориски – мавры, принявшие христианство.
  • 1667 – в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.
  • 1928 – в Турции официальной религией провозгласили ислам.
  • 1966 – Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков.
  • 1970 – Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию The Beatles как группы.

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Церковные праздники и посты в апреле 2020-го по дням

  • 1991 – принятие Верховным Советом Грузии Акта о восстановлении государственной независимости Грузии.
  • 2015 – Верховная Рада Украины приняла закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
  • 2000 – Эдуард Шеварнадзе переизбран президентом Грузии.

Кто родился 9 апреля

  • 1336 – один из наиболее известных мировых завоевателей – Тамерлан.
  • 1794 – создатель современной поперечной флейты Теобальд Бем.
  • 1821 – поэт и критик, классик французской и мировой литературы Шарль Бодлер.

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Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

  • 1926 – американский издатель, основатель журнала Playboy Хью Хефнер.
  • 1932 – обезьяна Чита – одна из самых знаменитых обезьян в мире. Она снималась в фильмах о приключениях Тарзана и занесена в Книгу рекордов Гинесса как главный долгожитель среди обезьян.
  • 1933 – французский актер Жан-Поль Бельмондо.
  • 1966 – американская актриса Синтия Никсон.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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