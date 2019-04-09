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9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 9 апреля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:52
Сегодня - 9 апреля
Сегодня - 9 апреля
Фото: Pixabay

Сегодня 99-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 266 дней. Именинники – Иван, Федосий. В Тунисе отмечают День жертв, в Боливии – День Конституции, в Грузии – День национального единства.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 9 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 апреля.

9 апреля: какой сегодня народный праздник

В народе 9 апреля отмечают день Матрены Настовицы, Полурепицы. Эту святую считали покровительницей хозяек. Поэтому, женщины в этот день молились и просили святую помочь им в работе. Часто 9 апреля называли днем Матроны-наставницы, поскольку очень часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст. Продолжались достаточно сильные заморозки, и тогда снег превращался в лед, который снова таял днем. Прилетали птицы из теплых краев, и люди понимали, что весна уже близко. Говорили 9 апреля так: "Щука хвостом лед разбивает" – это означало, что уже можно отправляться рыбачить. Начинал постепенно сходить лед, а за ним следовало половодье.

Приметы на 9 апреля

  • Нельзя было ссориться в этот день, иначе потом не удастся помириться.
  • Если чибисы кричат вечером в день Матрены Настовницы, то на следующий день будет ясно.
  • Если они кричат низко, то будет засуха летом.
  • Иней и туман утром – год будет очень урожайным.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 апреля

1667 – в Париже состоялась первая в мире публичная выставка искусств.

1860 – французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую аудиозапись, которая хранится в парижском архиве.

1921 – в Ялте основан музей Чехова.

1953 – кинокомпания Warner Bros. Entertainment представила первый 3-D фильм – "Дом восковых фигур".

1959 – НАСА объявила о наборе первой группы астронавтов.

1970 – Пол Маккартни заявил, что больше не будет работать с Джоном Ленноном, положив конец существованию "Битлз" как группы.

1974 – в Керчи спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".

Кто родился 9 апреля

1821 – Шарль Бодлер, французская поэт ("Цветы зла").

1926 – Хью Хефнер, американский издатель, основатель журнала Playboy.

1935 – Тамара Коломиец, украинская поэтесса, переводчица.

1938 – Виктор Черномырдин, российский политик.

1966 – Синтия Никсон, американская актриса.

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

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Источник: Сегодня
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