9 августа: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 августа в истории

Сегодня – 9 августа. Фото: pixabay

Сегодня 221-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 144 дня. Именинники – Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва. Международный день коренных народов мира, в Сингапуре празднуют День республики, в Кот д'Ивуаре – Национальный день, а в ЮАР – День женщины.

Народные приметы на 9 августа

Все травы, собранные 9 августа, будут обладать целебными свойствами.

Муравьи заделывают входы в муравейники – скоро будет дождь.

Сильно стрекочут и прыгают кузнечики – примета к тому, что погода будет ясной и сухой.

Православный праздник 9 августа

В православной церкви 9 августа почитают память Пантелеймона – целителя, который числится в лике великомученика. Известно, что родился святой Пантелеймон примерно в III веке на территории Никодимии, а отцом его был богатый язычник. Отец отправил Пантелеймона учиться врачебному делу к доктору Евфросину. Совсем скоро Пантелеймон становится известным лекарем и знакомится с Ермолаем – одним из местных проповедников, которого чествуют 8 августа. Именно Ермолай обращает Пантелеймона в христианскую веру.

Важные и интересные события 9 августа в истории

В 1803 году американец Роберт Фултон продемонстрировал в Париже на Сене свое изобретение – 20-метровое судно, двигал паровой двигатель мощностью восемь лошадиных сил.

1859 год – американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.

В 1910-м житель Чикаго Альва Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.

1942 год – в Киеве на стадионе "Зенит" состоялся так называемый "матч смерти", на самом деле – очередной из серии матчей между футболистами киевской команды "Старт" (частично укомплектованной из игроков "Динамо") и сборной немецких зенитчиков "Флакельф".

1990 год – была зарегистрирована радиостанция "Эхо Москвы".

Кто родился в этот день

В 1819 году – Уильям Мортон, американский дантист-хирург, впервые успешно применивший эфир как анестезирующее средство.

1938 год – Александр Омельченко, украинский политик и управленец, мэр Киева в 1999-2006 годах.

9 августа 1938 года родился Леонид Кучма, украинский политический и государственный деятель, президент Украины в 1994-2004 годах, премьер-министр в 1992-1993 годах.

1963 год – Уитни Хьюстон, американская поп соул- и ритм-энд-блюзовая певица, киноактриса. Обладательница шести "Грэмми" и двух "Эмми".

1973 год – родился Александр Пономарев, украинский эстрадный певец.

Напомним, праздник Бориса и Глеба: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня. Кроме этого, мы отмечали праздник Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать.