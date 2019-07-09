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9 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
9 июля день святого Давида
9 июля день святого Давида
Фото: Pixabay

Сегодня, 9 июля, 190-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 175 дней. Именинники – Давид, Иван, Тихон. В Аргентине и Южном Судане празднуют День независимости, а в Панаме отмечают День жертв.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 9 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 июля.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

9 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

В православной церкви 9 июля почитается память святого Давида Солунского, который изначально жил в монастыре святых мучеников Меркурия и Феодора. Впоследствии Давид покидает монастырь и отправляется в Фессалоники, где соорудил шалаш под миндальным деревом. В таком шалаше Давид прожил около 70 лет, в течение которых непрестанно молился и соблюдал пост.

На Давида земляничника не то что можно, а нужно было идти по ягоды: "На Тихвинскую земляника-ягода поспевает, красных девок да баб в лес зазывает". Во время сбора урожая земляники также брали листья этого растения и готовили на их основе различные средства. Так, высушенные листья могли добавлять в чай – считалось, что он помогает восстановить силы, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие. В этот период пчелы начинали очень активно собирать мед. 

Приметы на 9 июля

Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков. 

Засуха 9 июля – до самой осени грибов не будет. 

Если мыши и свиньи 9 июля начинают есть сено – жди плохого покоса в текущем году.

Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени. 

Если необходимо 9 июля занять денег, можно положить в карман траву земляники и отправляться просить взаймы – примета к тому, что ответ будет положительным.

9 июля: важные и интересные события в истории

1877 – состоялся первый финал теннисного турнира в Уимблдоне, победителем стал Спенсер Гор.

1922 – на соревнованиях в калифорнийском городе Аламеда американец Джонни Вайсмюллер впервые в мире проплыл 100 метров вольным стилем быстрее минуты.

1972 – произошел первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях, 2 км от поселка Крест, Харьковская область.

1957 – было открыто 102-й химический элемент (Нобелий).

1997 – за нанесение умышленной травмы сопернику (в бою с Эвандером Холифилдом он откусил ему часть уха), Майк Тайсон лишен лицензии на право проведения боев в штате Невада и оштрафован.

2006 – состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Германии. Италия в серии послематчевых пенальти побеждает Францию и в четвертый раз становится чемпионом мира.

Кто родился 9 июля

1751 – Николай Шереметев русский меценат, покровитель искусств.

1938 – Лия Ахеджакова, российская актриса театра и кино.

1946 – Бон Скотт, австралийский музыкант, вокалист группы "AC/DC".

1946 – Митч Митчелл, английский рок-барабанщик.

1950 – Виктор Янукович, политик и государственный деятель, экс-президент Украины.

1951 – Крис Купер, американский актер.

1956 – Том Хэнкс, американский актер, режиссер, продюсер.

Напомним, ранее мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019. Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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