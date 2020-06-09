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9 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 июня в истории

Какой сегодня праздник, 9 июня? Международный день друзей, Международный день архивов, Международный день аккредитации, день памяти мучеников Ферапонта и Феодоры – в православном календаре, Федорин день – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 июня.

9 июня: какой сегодня праздник
9 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день друзей (International Friends Day) – это повод вспомнить и поздравить всех своих друзей.
  • Международный день архивов (International Archives Day) – профессиональный праздник работников архивов отмечается с 2008 года и приурочен к годовщине создания Международного совета архивов.
  • Международный день аккредитации (International Accreditation Day) был учрежден в 2008 году Генассамблеей ILAC и IAF с целью привлечения внимания общества к работам, связанным с аккредитацией.

Какой сегодня праздник

9 июня православная церковь отмечает день памяти священномученика Ферапонта, праведного Иоанна Русского, мученицы Феодоры, а также обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

В народе 9 июня отмечается Федорин день, когда хозяйки старались всячески задобрить домового.

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Приметы на 9 июня

  • На Федору нельзя подметать и мыть полы, чтобы не разозлить домового.
  • На Федору нельзя выносить из дома сору.
  • В этот день ни в коем случае нельзя сплетничать и ссориться.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1786 – в Америке начали продавать мороженое.
  • 1904 – Лондонский симфонический оркестр дал свой первый концерт.

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  • 1934 – состоялась премьера первого мультфильма с Дональдом Даком.
  • 1995 – между Украиной и Россией подписан договор о разделе Черноморского флота.

Кто родился 9 июня

  • 1672 – Петр I, русский царь, первый российский император.
  • 1781 – Джордж Стефенсон, английский инженер, изобретатель паровоза.
  • 1865 – Карл Нильсен, датский композитор, скрипач, дирижер.
  • 1915 – Лес Пол, американский музыкант, гитарист, создатель электрогитары.
  • 1963 – Джонни Депп, американский актер, режиссер, музыкант.
  • 1981 – Натали Портман, американская киноактриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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